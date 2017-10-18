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Остались на ночлег: активисты разбили палатки у Рады

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (227)
02:1518.10.2017
(обновлено: 02:41 18.10.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. 17 октября 2017Участники акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Участники акции протеста в центре Киева установили около сотни палаток возле здания Верховной рады Украины, передает корреспондент РИА Новости.

К вечеру между силовиками и активистами произошло несколько стычек. По данным Национальной полиции, пострадали два силовика. Митингующие, разбившие палаточный городок, остались на ночлег.

Палатки не тронут

Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Украинская полиция считает действия сотрудников у здания Рады адекватными
Правоохранительные органы не планируют сносить палатки, установленные участниками акции протестов возле Верховной рады, заверил Генпрокурор Украины Юрий Луценко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Луценко также подчеркнул, что "случаи физических побоев граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестоко преследоваться".

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, в свою очередь, также заявил, что правоохранители не намерены принимать меры по зачистке территории возле Верховной рады.

Столкновения участников акции протеста и полиции в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Двое полицейских получили травмы во время столкновений у здания Рады
"Мы обеспечим общественный порядок в центре города, в том числе на площади Конституции, никаких радикальных мер по зачистке, освобождению или других действий мы не предполагаем. Хотят граждане высказать свое мнение — пожалуйста, пусть высказывают, но обеспечить их безопасность мы обязаны", — сказал Князев.

Он добавил, что полиция продолжит в усиленном порядке охранять общественный порядок в центре столицы.

Охрана резиденции Порошенко

Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Рады считает возможным проведение досрочных президентских выборов
Депутат Верховной рады от фракции "Самопомощь" Виктория Войцицкая утверждает, что силовики усилили охрану частной резиденции президента Украины Петра Порошенко под Киевом.

"То, что сегодня для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков — ок, понимаю, и хорошо, что день прошел без существенных эксцессов. Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на время? Здесь кого бояться?" — написала Войцицкая в Facebook. Депутат добавила, что правоохранители объяснили ей такие меры проведением учений.

Порошенко все понимает

Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Активизации митингующих у Рады стоит ждать в четверг, считает политолог
Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что с пониманием относится к акции протеста возле Верховной рады. Он также выразил надежду, что митинги пройдут мирно, "абсолютно спокойно и эффективно завершатся и будут содействовать принятию в том числе президентских законопроектов". По словам украинского лидера, большая часть озвученных организаторами акции требований совпадают с инициативами руководства страны.

Во вторник у Рады прошел многотысячный митинг, организованный рядом украинских политических сил, в том числе партией Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие выступают за отмену депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и внесение изменений в избирательное законодательство.

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