Остались на ночлег: активисты разбили палатки у Рады

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Участники акции протеста в центре Киева установили около сотни палаток возле здания Верховной рады Украины, передает корреспондент РИА Новости.

К вечеру между силовиками и активистами произошло несколько стычек. По данным Национальной полиции, пострадали два силовика. Митингующие, разбившие палаточный городок, остались на ночлег.

Палатки не тронут

Правоохранительные органы не планируют сносить палатки, установленные участниками акции протестов возле Верховной рады, заверил Генпрокурор Украины Юрий Луценко. Об этом он написал на своей странице в Facebook

Луценко также подчеркнул, что "случаи физических побоев граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестоко преследоваться".

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, в свою очередь, также заявил, что правоохранители не намерены принимать меры по зачистке территории возле Верховной рады.

"Мы обеспечим общественный порядок в центре города, в том числе на площади Конституции, никаких радикальных мер по зачистке, освобождению или других действий мы не предполагаем. Хотят граждане высказать свое мнение — пожалуйста, пусть высказывают, но обеспечить их безопасность мы обязаны", — сказал Князев.

Он добавил, что полиция продолжит в усиленном порядке охранять общественный порядок в центре столицы.

Охрана резиденции Порошенко

Депутат Верховной рады от фракции "Самопомощь" Виктория Войцицкая утверждает, что силовики усилили охрану частной резиденции президента Украины Петра Порошенко под Киевом.

"То, что сегодня для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков — ок, понимаю, и хорошо, что день прошел без существенных эксцессов. Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на время? Здесь кого бояться?" — написала Войцицкая в Facebook. Депутат добавила, что правоохранители объяснили ей такие меры проведением учений.

Порошенко все понимает

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что с пониманием относится к акции протеста возле Верховной рады. Он также выразил надежду, что митинги пройдут мирно, "абсолютно спокойно и эффективно завершатся и будут содействовать принятию в том числе президентских законопроектов". По словам украинского лидера, большая часть озвученных организаторами акции требований совпадают с инициативами руководства страны.

Во вторник у Рады прошел многотысячный митинг, организованный рядом украинских политических сил, в том числе партией Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие выступают за отмену депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и внесение изменений в избирательное законодательство.