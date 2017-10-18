МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Аппарат спецпрокурора по расследованию якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы в США Роберта Мюллера провел беседу с бывшим пресс-секретарем президента США Шоном Спайсером, сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сообщается, что беседа длилась большую часть дня. Вопросы касались увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми и заявлений Спайсера по этому делу, а также встреч президента США Дональда Трампа с российскими официальными лицами, включая встречу с главой МИД Сергеем Лавровым в Овальном кабинете, сообщает издание.

Спайсер стал публичным лицом администрации с приходом Дональда Трампа к власти. Он запомнился многочисленными пикировками с прессой и постоянно оказывался в центре нападок со стороны журналистов. Он ушел со своего поста в июле.

Спецпрокурор Роберт Мюллер расследует предполагаемые связи президента Дональда Трампа и его окружения с Россией, которые категорически опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Официальная информация о каких-либо выводах расследования отсутствует.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с Россией президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".