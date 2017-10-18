Полиция не будет зачищать территорию палаточного городка возле здания Рады

Митингующие устанавливают палатки у здания Рады Украины в Киеве

Митингующие устанавливают палатки у здания Рады Украины в Киеве

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Правоохранители не намерены принимать меры по зачистке территории возле Верховной рады, где митингующие разбили палаточный городок, но будут обеспечивать правопорядок, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады Украины с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

К вечеру между силовиками и активистами произошло несколько стычек. По данным Нацполиции, пострадали два силовика. Митингующие разбили палаточный городок возле Рады и остались на ночлег.

"Мы обеспечим общественный порядок в центре города, в том числе на площади Конституции, никаких радикальных мер по зачистке, освобождению или других действий мы не предполагаем. Хотят граждане высказать свое мнение — пожалуйста, пусть высказывают, но обеспечить их безопасность мы обязаны", — заявил Князев.

Он добавил, что полиция продолжит в усиленном порядке охранять общественный порядок в центре столицы.

"Мы все дни, на протяжении которых будут проходить митинги на площади Конституции (возле парламента), будем таким же образом обеспечивать общественный порядок. Рамки металлоискателей будут в первую очередь для безопасности тех людей, которые принимают в этом участие. Мы не переживаем, сколько сегодня там стоит палаток, кто из граждан туда пришел — пожалуйста, вы имеете право, но мы должны обеспечить работу и право протеста", — добавил Князев.

Он также выразил уверенность, что правоохранители смогут обеспечить работу Верховной рады в эти дни.

"Народные депутаты должны работать беспрепятственно не только в помещении Верховной рады, но и на округах, и преступления против народных избранников будут немедленно расследоваться. Я думаю, что мы обеспечим работу Верховной рады в эти дни для проведения значимых голосований, которые заявлены", — добавил Князев.

По словам главы Нацполиции, вопрос по освобождению от палаток проезжей части возле Верховной рады будет решаться местными властями, полиция готова помочь в обеспечении этого решения, если оно будет принято.

"Вопрос по дороге или площади Конституции рассматривается в первую очередь городской администрацией, а мы примем уже адекватные меры и будем разговаривать с организаторами этого палаточного городка и находить взаимопонимание по его работе", — заявил Князев.

Он добавил, что к обеспечению правопорядка привлечено "достаточное количество" правоохранителей.