Полиция не будет зачищать территорию палаточного городка возле здания Рады

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Правоохранители не намерены принимать меры по зачистке территории возле Верховной рады, где митингующие разбили палаточный городок, но будут обеспечивать правопорядок, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады Украины с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.
К вечеру между силовиками и активистами произошло несколько стычек. По данным Нацполиции, пострадали два силовика. Митингующие разбили палаточный городок возле Рады и остались на ночлег.
"Мы обеспечим общественный порядок в центре города, в том числе на площади Конституции, никаких радикальных мер по зачистке, освобождению или других действий мы не предполагаем. Хотят граждане высказать свое мнение — пожалуйста, пусть высказывают, но обеспечить их безопасность мы обязаны", — заявил Князев.
Он добавил, что полиция продолжит в усиленном порядке охранять общественный порядок в центре столицы.
"Мы все дни, на протяжении которых будут проходить митинги на площади Конституции (возле парламента), будем таким же образом обеспечивать общественный порядок. Рамки металлоискателей будут в первую очередь для безопасности тех людей, которые принимают в этом участие. Мы не переживаем, сколько сегодня там стоит палаток, кто из граждан туда пришел — пожалуйста, вы имеете право, но мы должны обеспечить работу и право протеста", — добавил Князев.
Он также выразил уверенность, что правоохранители смогут обеспечить работу Верховной рады в эти дни.
"Народные депутаты должны работать беспрепятственно не только в помещении Верховной рады, но и на округах, и преступления против народных избранников будут немедленно расследоваться. Я думаю, что мы обеспечим работу Верховной рады в эти дни для проведения значимых голосований, которые заявлены", — добавил Князев.
По словам главы Нацполиции, вопрос по освобождению от палаток проезжей части возле Верховной рады будет решаться местными властями, полиция готова помочь в обеспечении этого решения, если оно будет принято.
"Вопрос по дороге или площади Конституции рассматривается в первую очередь городской администрацией, а мы примем уже адекватные меры и будем разговаривать с организаторами этого палаточного городка и находить взаимопонимание по его работе", — заявил Князев.
Он добавил, что к обеспечению правопорядка привлечено "достаточное количество" правоохранителей.
Несколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались во вторник возле здания Верховной рады в Киеве на массовую акцию протеста.
Центр украинской столицы перед началом митинга был оцеплен полицией. Были перекрыты Лютеранская, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, Крепостной переулок и улица Городецкого, частично закрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.
Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку.
Митингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.
Из-за митинга у здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции.
Один из участников акции протеста на митинге устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и стал танцевать.
Михаил Саакашвили заявил, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции протеста разработают новый план действий.
В акции протеста приняли участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свободы".
Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступили депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии, которые призвали украинскую власть удовлетворить их требования.
Несмотря на значительное число протестующих, митинг в центре Киева пока проходит без происшествий.