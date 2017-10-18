Спецпрокурор по "российскому вмешательству" допросил киберэксперта

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Спецпрокурор по расследованию якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы в США Роберт Мюллер допросил эксперта по кибербезопасности, который утверждает, что его хотели привлечь к изучению подлинности полученной хакерами электронной переписки Хиллари Клинтон, сообщает издание Business Insider со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По данным издания, речь идет о Мэтте Тейте, который ранее являлся специалистом по информационной безопасности при управлении правительственной связи Великобритании. По информации источника издания, допрос Тейта состоялся несколько недель назад.

Ранее в блоге Lawfare Тейт опубликовал статью, в которой описал, как к работе его хотел привлечь политический активист-республиканец Питер Смит, который пытался, по его собственным заявлениям, получить у хакеров часть переписки Клинтон. Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что Тейт также дал показания комитету по разведке палаты представителей США, занимающемуся расследованием "вмешательства" РФ в выборы в США.

Как пишет издание, допрос проводился в рамках расследования связи Смита и экс-советника президента Трампа Майкла Флинна, а также роли Флинна в частных попытках получить у русских хакеров электронные письма Хиллари Клинтон.

В начале мая Смит заявил в интервью Wall Street Journal, что хакеры прислали ему якобы принадлежащую Клинтон переписку, однако он не был уверен в ее подлинности и посоветовал переслать письма WikiLeaks. Всего, по словам энтузиаста, он обнаружил пять хакерских группировок, которые заявляли, что располагают перепиской Клинтон, причем две из них якобы были российскими, хотя никаких конкретных доказательств в причастности их к РФ не приводится. Позднее стало известно, что Смит покончил с собой.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".