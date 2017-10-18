Генпрокурор Украины пообещал не трогать палатки возле Рады

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы не планируют сносить палатки, установленные участниками акции протестов возле Верховной Рады, заверил Генпрокурор Украины Юрий Луценко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Право на мирные акции протеста – одно из главных достижений Майдана. Никакого сноса палаток не будет", — гласит сообщение.

Луценко также подчеркнул, что "случаи физических побоев граждан, защищенных законом силовиков и депутатов будут жестоко преследоваться".

Во вторник несколько тысяч человек начали акцию протеста у Верховной рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Митингующие разбили палаточный городок возле Рады и остались на ночь. Правоохранители усилено охраняют прилегающие к зданию Верховной Рады и к палаточному городку территории, активисты также выстроились по периметру городка со щитами, ранее отобранными у правоохранителей.