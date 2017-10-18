Туск представил повестку саммитов Евросоюза на полтора года вперед

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Председатель Евросовета Дональд Туск представил лидерам стран ЕС повестку саммитов Евросоюза на полтора года вперед, документ распространен пресс-службой Евросовета во вторник вечером.
Во вторник вечером эта повестка была официально представлена. Она охватывает формальные и неформальные саммиты ЕС с октября 2017 по июнь 2019 года и включает вопросы, решения по которым предстоит принять лидерам стран ЕС. При этом, как отмечается в документе, "повестка не включает вопросы, которые возникают регулярно, например международные отношения, за исключением тех, о которых известно уже сейчас".
"Повестка лидеров – это живой документ, который будет дополняться и изменяться при необходимости", — говорится в пояснительном тексте ко графику.
На неформальном саммите 23 февраля 2018 года планируется обсудить, в частности, состав Европарламента после выхода Великобритании из состава ЕС, в том числе возможность избирать кандидатов по панъевропейским спискам (сейчас в каждой из стран ЕС выборы в Европарламент проводятся отдельно).
В марте 2018 года лидеры коснутся судьбы внутреннего рынка ЕС, обсудят инструменты защиты рынка, соглашения о свободной торговле и состояние инвестиций. Планируется также наметить ориентиры для работы в области климата и энергетики. Кроме того, в повестку включены вопросы цифровой экономики, такие как регулирование электронной торговли, защита авторских прав и налогообложение.
На октябрьском саммите в 2018 году ожидается дискуссия по внутренней безопасности в ЕС, миграции и будущей торговой политике Евросоюза. В декабре в повестке значатся многолетний финансовый план ЕС (MFF) и вопросы единого внутреннего рынка. Экономические вопросы и торговля включены также в повестку мартовского саммита 2019 года, в ней присутствует и дальнейшая судьба EMU.
Наконец, в июне 2019 года на саммите будет обсуждаться многолетний финансовый план, стратегическая повестка на 2019 – 2024 годы и назначения руководства ЕС.