Депутат Рады считает возможным проведение досрочных президентских выборов

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко считает, что позиция нынешних украинских властей может привести к кардинальным мерам, а именно к досрочным президентским выборам.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады Украины с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

К вечеру между силовиками и активистами произошло несколько стычек, в которых, по данным МВД, пострадали полицейский и активист. Митингующие разбили палаточный городок возле Рады и остались на ночлег.

"Они оторвались от земли, забыв о традициях украинцев свергать власть. Оставаясь глухой к требованиям людей и собственным обещаниям, власть Порошенко играет с огнем. Еще пару штурмов, и скоро вопрос будет стоять не о трех законах, а о досрочных выборах президента", — написал Лещенко на своей странице в Facebook.