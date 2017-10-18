У здания Верховной рады усилили охрану из-за акции протеста

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Место проведения протестной акции в центре Киева усиленно охраняется, ситуация спокойная, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", партии Саакашвили "Движение новых сил" и ряда общественных организаций начали акцию протеста у Верховной рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Правоохранители усилили охрану порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение в центре. К вечеру между силовиками и активистами произошла стычка в которой, по данным МВД, пострадали полицейский и активист. Митингующие разбили палаточный городок возле Рады и остались на ночь.

Несколько сотен силовиков охраняют Верховную раду и периметр прилегающей территории, где активисты разбили палаточный городок. Недалеко дежурят две машины скорой помощи.

На данный момент столкновений и беспорядков нет.