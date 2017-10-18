Под Киевом усилили охрану резиденции Порошенко, заявила депутат Рады

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Депутат украинской Верховной рады от фракции "Самопомощь" Виктория Войцицкая утверждает, что силовики усилили охрану частной резиденции президента Украины Петра Порошенко под Киевом.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", партии Саакашвили "Движение новых сил" и ряда общественных организаций начали акцию протеста у Верховной рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение в центре. К вечеру между силовиками и активистами произошла стычка в которой, по данным МВД, пострадали полицейский и активист. Митингующие разбили палаточный городок возле Рады и остались на ночь.

"То, что сегодня для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков — ок, понимаю, и хорошо, что день прошел без существенных эксцессов. Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на время? Здесь кого бояться?" — написала Войцицкая в Facebook. Депутат добавила, что правоохранители объяснили ей такие меры проведением учений.