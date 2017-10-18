Ляшко потребовал выслать Саакашвили из страны после митинга у Рады

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко потребовал выслать из Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который является одним из организаторов митинга возле Верховной Рады.

По мнению политика, "в условиях войны организовывать хаос в столице, чтобы захватить власть, — это страшное преступление против украинской государственности". Ляшко считает, что Саакашвили, а также лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая является соорганизатором акции, действовали не в интересах Украины.

"Правоохранительные органы должны немедленно депортировать апатрида Саакашвили в Грузию, а праведьме украинской коррупции Тимошенко свою оценку дадут сами украинцы", — написал Ляшко в Facebook.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши.