Ляшко потребовал выслать Саакашвили из страны после митинга у Рады

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко потребовал выслать из Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который является одним из организаторов митинга возле Верховной Рады.
"Правоохранительные органы должны немедленно депортировать апатрида Саакашвили в Грузию, а праведьме украинской коррупции Тимошенко свою оценку дадут сами украинцы", — написал Ляшко в Facebook.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши.