Госдеп возобновит выдачу виз гражданам шести стран после решения суда

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент США возобновит выдачу виз гражданам 6 стран после решения суда, который приостановил запрет президента Дональда Трампа на выдачу виз гражданам этих стран, сказал РИА Новости представитель госдепартамента США.

Ранее суд временно запретил реализовывать прокламацию о запрете на въезд для граждан Ирана, Сирии, Йемена, Ливии, Сомали и Чада. При этом суд не стал отменять запрет на въезд в США некоторых граждан Венесуэлы и всех граждан КНДР.

"Окружной суд Гавайев выпустил ордер, который препятствует госдепартаменту реализовывать прокламацию президента номер 9645 для граждан Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемен. Мы дали распоряжение нашим посольствам и консульствам возобновить обычный процесс выдачи виз гражданам этих стран", — сказал представитель госдепартамента.

"Мы будем реализовывать прокламацию в части, касающейся граждан Северной Кореи и Венесуэлы, в соответствии с условиями прокламации в подобающем порядке, в соответствии с решениями суда и с целью максимально обеспечить национальную безопасность", — добавил он.