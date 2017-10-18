Госдеп возобновит выдачу виз гражданам шести стран после решения суда

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Госдепартамент США возобновит выдачу виз гражданам 6 стран после решения суда, который приостановил запрет президента Дональда Трампа на выдачу виз гражданам этих стран, сказал РИА Новости представитель госдепартамента США.
"Окружной суд Гавайев выпустил ордер, который препятствует госдепартаменту реализовывать прокламацию президента номер 9645 для граждан Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемен. Мы дали распоряжение нашим посольствам и консульствам возобновить обычный процесс выдачи виз гражданам этих стран", — сказал представитель госдепартамента.
"Мы будем реализовывать прокламацию в части, касающейся граждан Северной Кореи и Венесуэлы, в соответствии с условиями прокламации в подобающем порядке, в соответствии с решениями суда и с целью максимально обеспечить национальную безопасность", — добавил он.