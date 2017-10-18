Ракеты для бедных: кого и зачем вооружает самая закрытая страна в мире

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Андрей Станавов. Баллистические ракеты, реактивные системы залпового огня, артиллерия, гранатометы, автоматы и боеприпасы — несмотря на санкции и бесконечные "ядерные" скандалы, КНДР, по оценкам экспертов, остается одним из крупнейших производителей и поставщиков оружия в мире.

Теневой рынок

Из-за введенных против Пхеньяна международных ограничений этот рынок ушел в тень, но не свернулся. Дешевизна, простота и надежность — лучшая реклама вооружений северокорейского производства, весьма популярных не только у государств, но и у неправительственных организаций, таких как ХАМАС и "Хезболла". О том, кого вооружает КНДР и как ей в этом "содействуют" США, — в материале РИА Новости.

Наряду с углем и морепродуктами оружие традиционно является одним из важнейших источников пополнения бюджета КНДР. И хотя экспортировать его стране официально запрещено, нелегальные каналы никто не отменял. Тем более что вооружения северокорейского производства пользуются отличным спросом в странах так называемого третьего мира, особенно в тех, которые сами находятся под эмбарго и не могут легально приобретать ракеты и "стволы" у других поставщиков.

Таким образом, отмечают эксперты, загоняя очередное государство в экономическую блокаду и намеренно делая его "изгоем", США фактически расширяют список потенциальных "клиентов" КНДР. Это касается и самой Северной Кореи — введение против нее новых санкций и "обрубание" легальных источников дохода (к примеру, продажи угля в Китай) вынудит страну все больше "смотреть налево" и завоевывать теневые рынки, в том числе оружейные.

© REUTERS / KCNA Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты "Хвасон-12". 16 сентября 2017 © REUTERS / KCNA Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты "Хвасон-12". 16 сентября 2017

"После введения санкций отследить эти поставки стало очень сложно, — отмечает военный эксперт, специалист по КНДР и Ирану Юрий Лямин. — Северная Корея не перестала торговать оружием, но при этом научилась хорошо маскировать все, что с этим процессом связано. Естественно, покупатели тоже ничего не разглашают.

По факту, вводя ограничения против тех или иных стран, американцы косвенно формируют оружейный рынок для КНДР, причем практически неограниченный".

И хотя ежегодный объем неофициального оружейного экспорта КНДР оценивается специалистами более чем в 100 миллионов долларов, реальные масштабы торговли никто не знает — все сделки заключаются на уровне двухсторонних договоренностей между КНДР и заинтересованной страной в режиме строгой секретности.

"В 2017 году против КНДР были введены жесткие ограничения, в том числе на продажу многих сырьевых товаров и использование рабочей силы за рубежом. Это должно серьезно сказаться на их экспорте и может подстегнуть нелегальную торговлю оружием. Валюту они будут стараться заработать любыми путями", — заявил Юрий Лямин РИА Новости.

Клоны клонов

"Клиентов КНДР привлекает низкая цена, неплохая надежность и практически неограниченное количество корейского оружия, — отмечает заместитель директора российского Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. — Эта страна продает почти все, что производит, — начиная от автоматов и заканчивая реактивными системами залпового огня. Большинство стрелковых систем — клоны советских калашниковых, или клоны китайских клонов, скопированных с советских".

© REUTERS / KCNA Запуск баллистической ракеты "Хвасон-12" в КНДР. 16 сентября 2017 © REUTERS / KCNA Запуск баллистической ракеты "Хвасон-12" в КНДР. 16 сентября 2017

Северная Корея в изобилии производит пехотное вооружение, в том числе реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, противотанковые ракетные комплексы, автоматы, гранатометы и боеприпасы ко всему этому. Известно, что Сирия покупала у корейцев снаряды для 130-миллиметровой артиллерии.

Отдельно стоит сказать о ракетных технологиях, с которыми Северная Корея заняла на рынке вооружений уникальную позицию. В 80-х северокорейские специалисты смогли самостоятельно скопировать советский оперативно-тактический комплекс Р-17 "Эльбрус" с баллистической ракетой 8K14 (по кодификации НАТО — "Скад"). Прототипы были приобретены у Египта. Клонированные ракеты быстро выставили на продажу, причем известны факты поставок целых сборочных линий для них.

© AP Photo / Korea News Service Северокорейские военнослужащие маршируют на площади Ким Ир Сена во время празднования Дня образования КНДР в Пхеньяне © AP Photo / Korea News Service Северокорейские военнослужащие маршируют на площади Ким Ир Сена во время празднования Дня образования КНДР в Пхеньяне

Копии "Скадов" у Северной Кореи покупали такие страны, как Иран, Сирия, Йемен. Дальность первых образцов не превышала 300 километров, но потом корейцы "докрутили" их до 600 км, а в итоге вообще создали ракету средней дальности "Нодон", способную доставлять заряд на расстояние до 1300 километров. Эти изделия могут быть оснащены обычной, ядерной или химической боевой частью.

В ирано-иракской войне более 90% запущенных Ираном ракет северокорейского производства попали куда надо. Процент отказов был минимальным, что говорит о достаточно высоком качестве вооружений. Позже северокорейский "Скад" скопировал Иран, назвав свою версию "Шахаб-3". Сейчас он с помощью корейцев наладил собственное производство и готовые ракеты уже не покупает, ограничиваясь сотрудничеством в сфере технологий.

Ситуация интересна тем, что из-за международных соглашений крупные производители ракетных комплексов не могут продавать системы с дальностью более 300 километров. Пхеньян же в силу своей обособленности под соглашения не подпадает и для многих стран фактически стал монополистом в этой сфере.

© Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ Перейти в фотобанк Посещение командующим Восточным флотом КНДР корабля "Маршал Шапошников" © Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ Перейти в фотобанк Посещение командующим Восточным флотом КНДР корабля "Маршал Шапошников"

Противокорабельные ракетные и артиллерийские комплексы, предположительно, производства КНДР были не раз замечены на военных кораблях Мьянмы. Официально о поставках ничего не говорилось, но внешне они ничем не отличаются от тех, что установлены на северокорейских катерах.

От Египта до Мьянмы

Дешевизна корейского оружия объясняется высокой массовостью его производства для своей армии. КНДР фактически всегда стоит "на военных рельсах". Кроме того, у нее нет проблем с ресурсами. Страна богата рудными и угольными месторождениями, залежами редкоземельных металлов, необходимых для производства электроники. Во многом именно поэтому развивается и ядерная программа — собственным урановым месторождениям КНДР могла бы позавидовать любая другая страна.

Что касается географии, то основными покупателями северокорейского оружия являются те страны, с которыми проще договориться без посредников и огласки. В списке традиционных партнеров КНДР — Иран, Сирия, Куба, Ливия, Йемен, Египет, Уганда, Конго, а также ряд других государств. Кроме того, вооружения продавались негосударственным военизированным организациям, в частности движениям ХАМАС и "Хезболла".

"Северной Корее жутчайше нужна валюта. А что они могут предложить миру, кроме угля для Китая и дешевой рабочей силы? Только оружие. Их покупатели — страны третьего мира, так называемые государства-изгои, задавленные американскими санкциями и находящиеся в экономической блокаде. Или, что нередко, неправительственные формирования, такие как вооруженная оппозиция, частные военные компании и так далее", — сказал Макиенко РИА Новости.

© REUTERS / KCNA Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в НИИ химических материалов при Академии обороны © REUTERS / KCNA Визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в НИИ химических материалов при Академии обороны

Оружие возят преимущественно по морю — авиация неудобна тем, что для дозаправок часто требуются промежуточные посадки в третьих странах. Это опасно — самолет могут досмотреть и задержать. С судами в этом смысле проще, особенно идущими под флагом КНДР.

"Остановить судно под северокорейским флагом в нейтральных водах — это не самая простая задача, такая попытка может обернуться большими неприятностями, так как корейцы жестко защищают свой суверенитет. Если оно идет напрямую из КНДР в страну назначения, то его остановка с целью проверки груза может быть расценена как акт агрессии против Северной Кореи со всеми вытекающими", — отметил Лямин.

Несмотря на все предосторожности, инциденты с перехватами все же случались. К примеру, в 2000-х годах произошел громкий международный скандал — в Индийском океане был остановлен транспорт с грузом баллистических ракет для Йемена. Запрет на оружейный экспорт против КНДР еще не действовал, поэтому заказчик потребовал отпустить судно и в итоге получил свой груз. Известен также случай, когда в Красном море остановили северокорейское судно с грузом гранатометов и выстрелов к ним, шедшее в Египет.

Иногда власти КНДР прибегают к помощи проверенных посредников — на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии у страны много бизнес-представителей.