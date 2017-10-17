В Британии заявили, что с весны спецслужбы предотвратили семь терактов

ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости. Служба контрразведки Великобритании MI5 в настоящее время ведет более 500 расследований предполагаемой террористической деятельности, сообщил журналистам во вторник руководитель организации Эндрю Паркер. Он добавил, что за семь первых месяцев года спецслужба предотвратила семь терактов.

"В настоящее время мы ведем более 500 расследований, в которые вовлечены около 3 частных лиц, предположительно имеющих отношение к экстремистской деятельности в том или ином роде", — сказал Паркер журналистам в Лондоне.

По его словам, за последние четыре года в Великобритании были предотвращены около 20 террористических атак.

"Только за последние семь месяцев мы в сотрудничестве с полицией пресекли семь террористических заговоров исламистов", — сказал он.

В 2017 году в Великобритании были совершены пять терактов: четыре в Лондоне и один в Манчестере. Ряд преступников, совершивших их, находились под полицейским наблюдением и ранее, сказал Паркер.