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В Берлине открылась экспозиция в честь 100-летия революции в России

23:4217.10.2017
(обновлено: 23:53 17.10.2017)
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© РИА Новости / Ангелина ТимофееваМасштабная экспозиция, посвященная 100-летию революции в России, открылась в БерлинеМасштабная экспозиция, посвященная 100-летию революции в России, открылась в Берлине
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева

БЕРЛИН, 17 окт – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Масштабная экспозиция, посвященная 100-летию революции в России и ее последствиям для Германии и Европы, торжественно открылась во вторник в Немецком историческом музее в центре Берлина.

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Выставка называется "1917. Революция. Россия и Европа". Она продлится до 15 апреля 2018 года. Экспозиция охватывает все этапы революционного процесса в России, их предысторию и последствия для Германии, Венгрии, Италии, Польши, Великобритании и Франции, вплоть до 20-х годов ХХ века.

На выставке представлены свыше 500 экспонатов из более чем 80 музеев и частных коллекций: картины, плакаты, фарфор, скульптуры, униформа и предметы быта. Около 180 экспонатов предоставлены только российскими музеями. Как заявил РИА Новости руководитель проекта Арнульф Скриба, подготовка к данной выставке длилась порядка четырех лет, "горячая фаза" началась около двух с половиной лет назад.

Дискурс необходим

Проект "1917. Революция. Россия и Европа" Немецкого исторического музея разработан совместно со Швейцарским национальным музеем при финансовой поддержке госминистра федерального правительства по вопросам культуры и медиа Моники Грютерс, выделившей на эти цели почти 62 миллиона евро, и фонда искусства имени Эрнста фон Сименса.

Как заявила Грютерс, выступая на открытии выставки, "в ГДР русская революция стала основополагающим мифом системы, в то время как в Федеративной Республике Германии она была олицетворением государственного террора".

"Однако национальная память должна основываться на исторических фактах, а не на неприемлемых упрощениях или на политически монопольных толкованиях", — отметила Грютерс.

По словам министра, для оценки революции 1917 года "необходим свободный и критический дискурс".

Слепок головы В.И. Ленина на открытии историко-документальной выставки Ленин. 28 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Выставка "Ленин": золотой портсигар от "Дагестанской бедноты", пуля Каплан
"Огромная заслуга этой выставки заключается в том, что она способствует такому дискурсу, предоставляя изобилие фактов и свидетельств современников, а также — с научной точки зрения — различные интерпретации и перспективы, заставляет нас думать о революционных утопиях и демократии и может укрепить нас в понимании ценности демократии", — подчеркнула она.

На открытии также присутствовали специальный представитель президента России по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина Марина Лошак, посол РФ в ФРГ Владимир Гринин.

Описание экспозиции

Свержение царской династии Романовых в ходе Февральской революции 1917 года привело к окончанию многовековой эпохи самодержавия в России. В результате октябрьского переворота (в советской историографии – Великой Октябрьской социалистической революции) пришедшие к власти большевики во главе с Владимиром Лениным (Ульяновым) приступили к построению первого в мире коммунистического государства.

Последовавшая вслед за этим гражданская война 1918-1922 годов между противниками большевиков ("белыми") и их сторонниками ("красными") привела к укреплению власти РКП(б) — Российской коммунистической партии (большевиков). В декабре 1922 года был подписан договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик, 30 декабря 1922 года первый всесоюзный съезд советов одобрил его.

Масштабная экспозиция, посвященная 100-летию революции в России, открылась в Берлине
Масштабная экспозиция, посвященная 100-летию революции в России, открылась в Берлине

Экспозиция "1917. Революция. Россия и Европа" разбита на несколько смысловых частей – она начинается с пролога: в небольшом зале установлены десять телеэкранов, на которых современники из России и Германии рассказывают об историческом значении революции 1917 года.

Далее следуют залы, посвященные разлому и распаду Российской империи, Февральской и Октябрьской революций, гражданской войне и освободительному движению, провозглашению СССР, российской постреволюционной миграции и влиянию коммунистических идей в европейских странах.

Стены залов оформлены в разных цветах, например, часть о гражданской войне – в черном, о революции – в красном. В качестве эпилога в отдельном зале установлены три произведения современных художников: Вернера Шульца, Георга Базелитца и Александра Косолапова, критически осмысляющих революцию. В частности, здесь размещена известная скульптурная группа Косолапова "Ленин, Христос и Микки-Маус".

Плодотворное сотрудничество с русскими

"У нас было крайне плодотворное сотрудничество с четырьмя музеями в России, — заявил РИА Новости руководитель проекта "1917. Революция. Россия и Европа" Арнульф Скриба. — Это были Государственный исторический музей в Москве, Государственный центральный музей современной истории России, Государственная Третьяковская галерея и Государственный музей политической истории России в Санкт-Петербурге, которые поддержали нас, предоставив во временное пользование почти 180 экспонатов, и таким образом внесли очень большой вклад в успех этой выставки".

По его словам, "при этом с Третьяковской галереей мы работали впервые, и мы очень рады, что можем показать здесь эти великолепные произведения искусства из России".

"С остальными из перечисленных музеев у нас был опыт работы в других проектах, в частности, по экспозиции "1945", посвященной окончанию Второй мировой войны в Европе, а также по выставке, посвященной Первой мировой войне. Очень рассчитываем на продолжение сотрудничества с российскими партнерами", — отметил он.

По его словам, в рамках подготовки проекта коллеги из Немецкого исторического музея посетили Россию около двух лет назад, в результате были достигнуты соглашения о сотрудничестве. Целью экспозиции, по словам Скрибы, было "представить российскую революцию как событие для немецкого и международного зрителя".

Руководитель проекта сказал, что публика на Западе связывает революцию 1917 года исключительно с именем Ленина, ничего не зная, например, о Февральской революции, которая и привела к свержению династии Романовых.

Поэтому с помощью выставки была сделана попытка "полномасштабно представить отрезок российской истории" в международной контексте отношений с Германией и Европой, а также "показать радикализм революции, радикализм ее участников, царящую степень бескомпромиссности, которая ведет к террору и насилию", заявил Скриба.

Лидеры советской эпохи. «Ленин»
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкНа выставке можно увидеть воссозданный интерьер кабинета Ленина в Кремле, садовый чайный стол, сервиз и кресло из усадьбы в Горках, где тяжело больной организатор Октябрьской революции постоянно жил с 1923 года.Рабочий стол В.И. Ленина, представленный на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
На выставке можно увидеть воссозданный интерьер кабинета Ленина в Кремле, садовый чайный стол, сервиз и кресло из усадьбы в Горках, где тяжело больной организатор Октябрьской революции постоянно жил с 1923 года.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкСреди музейных предметов, вошедших в экспозицию, есть личные вещи Ленина: кепка, пальто, френч, золотой инкрустированный портсигар, кинопроектор и другие предметы.Личные вещи В.И. Ленина, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Среди музейных предметов, вошедших в экспозицию, есть личные вещи Ленина: кепка, пальто, френч, золотой инкрустированный портсигар, кинопроектор и другие предметы.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЭкспонаты для выставки предоставили РГАСПИ, а также Государственный архив РФ, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российский государственный исторический архив, Государственный исторический музей, музей-заповедник "Горки Ленинские", Государственный центральный музей современной истории России, Мультимедиа Арт Музей.Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Экспонаты для выставки предоставили РГАСПИ, а также Государственный архив РФ, Российский государственный архив кинофотодокументов, Российский государственный исторический архив, Государственный исторический музей, музей-заповедник "Горки Ленинские", Государственный центральный музей современной истории России, Мультимедиа Арт Музей.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГости экспозиции смогут ознакомиться с культовыми предметами — символами ранней советской эпохи и документами, подписанными рукой первого руководителя СССР.Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Гости экспозиции смогут ознакомиться с культовыми предметами — символами ранней советской эпохи и документами, подписанными рукой первого руководителя СССР.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкОрганизаторы выставки видят свою задачу в том, чтобы "проиллюстрировать" жизнь Ленина для тех, кто стремится отделить мифы от фактов.Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Организаторы выставки видят свою задачу в том, чтобы "проиллюстрировать" жизнь Ленина для тех, кто стремится отделить мифы от фактов.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЗначок участника 8-го Конгресса II Интернационала, который проходил в Копенгагене. Ввиду нарастающей угрозы войны конгресс принял антивоенную резолюцию, осудил реакционную политику империалистических держав.Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Значок участника 8-го Конгресса II Интернационала, который проходил в Копенгагене. Ввиду нарастающей угрозы войны конгресс принял антивоенную резолюцию, осудил реакционную политику империалистических держав.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкБотинки для хождения в горах, принадлежавшие В.И. Ленину, представленные на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.Экспонаты, представленные на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Ботинки для хождения в горах, принадлежавшие В.И. Ленину, представленные на историко-документальной выставке "Ленин" в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПортсигар выглядит одним из наиболее удивительных экспонатов — учитывая тот факт, что вождь пролетариата не курил. Но в коллекции вещей он представлен — портсигар стал подарком Ленину от газеты "Дагестанская беднота".Портсигар - подарок В.И. Ленину от дагестанской бедноты, представленный на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Портсигар выглядит одним из наиболее удивительных экспонатов — учитывая тот факт, что вождь пролетариата не курил. Но в коллекции вещей он представлен — портсигар стал подарком Ленину от газеты "Дагестанская беднота".
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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22 июля 1898 года церковная книга Петропавловского храма села Шушенское Минусинского уезда пополнилась новой записью, свидетельствовавшей о том, что узами законного брака здесь сочетались Владимир Ильич Ульянов и Надежда Константиновна Крупская.
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Пальто В.И. Ленина со следом от пули выпущенной Ф. Калан 30 августа 1918 года.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкОсобое место в экспозиции занимает пуля, извлеченная из тела Ленина. Вождь большевиков получил тяжелое ранение, но выжил. Через неделю Совнарком принял специальное постановление "О красном терроре"Пуля, извлеченная из тела В.И. Ленина после покушения 1918 г., представленная на историко-документальной выставке Ленин в Выставочном зале федеральных архивов в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Особое место в экспозиции занимает пуля, извлеченная из тела Ленина. Вождь большевиков получил тяжелое ранение, но выжил. Через неделю Совнарком принял специальное постановление "О красном терроре"
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Специальный раздел посвящен болезни Ленина, его смерти и похоронам, в нем представлены посмертная маска вождя, венок от высшего командного состава, надгробная плита, подарок от пролетариата, которая была выставлена в день его похорон рядом с Мавзолеем, макет которого вошел в экспозицию, как и хроника его строительства.
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