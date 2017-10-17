В Берлине открылась экспозиция в честь 100-летия революции в России

БЕРЛИН, 17 окт – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Масштабная экспозиция, посвященная 100-летию революции в России и ее последствиям для Германии и Европы, торжественно открылась во вторник в Немецком историческом музее в центре Берлина.

Выставка называется "1917. Революция. Россия и Европа". Она продлится до 15 апреля 2018 года. Экспозиция охватывает все этапы революционного процесса в России, их предысторию и последствия для Германии, Венгрии, Италии, Польши, Великобритании и Франции, вплоть до 20-х годов ХХ века.

На выставке представлены свыше 500 экспонатов из более чем 80 музеев и частных коллекций: картины, плакаты, фарфор, скульптуры, униформа и предметы быта. Около 180 экспонатов предоставлены только российскими музеями. Как заявил РИА Новости руководитель проекта Арнульф Скриба, подготовка к данной выставке длилась порядка четырех лет, "горячая фаза" началась около двух с половиной лет назад.

Дискурс необходим

Проект "1917. Революция. Россия и Европа" Немецкого исторического музея разработан совместно со Швейцарским национальным музеем при финансовой поддержке госминистра федерального правительства по вопросам культуры и медиа Моники Грютерс, выделившей на эти цели почти 62 миллиона евро, и фонда искусства имени Эрнста фон Сименса.

Как заявила Грютерс, выступая на открытии выставки, "в ГДР русская революция стала основополагающим мифом системы, в то время как в Федеративной Республике Германии она была олицетворением государственного террора".

"Однако национальная память должна основываться на исторических фактах, а не на неприемлемых упрощениях или на политически монопольных толкованиях", — отметила Грютерс.

По словам министра, для оценки революции 1917 года "необходим свободный и критический дискурс".

"Огромная заслуга этой выставки заключается в том, что она способствует такому дискурсу, предоставляя изобилие фактов и свидетельств современников, а также — с научной точки зрения — различные интерпретации и перспективы, заставляет нас думать о революционных утопиях и демократии и может укрепить нас в понимании ценности демократии", — подчеркнула она.

На открытии также присутствовали специальный представитель президента России по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина Марина Лошак, посол РФ в ФРГ Владимир Гринин.

Описание экспозиции

Свержение царской династии Романовых в ходе Февральской революции 1917 года привело к окончанию многовековой эпохи самодержавия в России. В результате октябрьского переворота (в советской историографии – Великой Октябрьской социалистической революции) пришедшие к власти большевики во главе с Владимиром Лениным (Ульяновым) приступили к построению первого в мире коммунистического государства.

Последовавшая вслед за этим гражданская война 1918-1922 годов между противниками большевиков ("белыми") и их сторонниками ("красными") привела к укреплению власти РКП(б) — Российской коммунистической партии (большевиков). В декабре 1922 года был подписан договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик, 30 декабря 1922 года первый всесоюзный съезд советов одобрил его.

Масштабная экспозиция, посвященная 100-летию революции в России, открылась в Берлине Масштабная экспозиция, посвященная 100-летию революции в России, открылась в Берлине

Экспозиция "1917. Революция. Россия и Европа" разбита на несколько смысловых частей – она начинается с пролога: в небольшом зале установлены десять телеэкранов, на которых современники из России и Германии рассказывают об историческом значении революции 1917 года.

Далее следуют залы, посвященные разлому и распаду Российской империи, Февральской и Октябрьской революций, гражданской войне и освободительному движению, провозглашению СССР, российской постреволюционной миграции и влиянию коммунистических идей в европейских странах.

Стены залов оформлены в разных цветах, например, часть о гражданской войне – в черном, о революции – в красном. В качестве эпилога в отдельном зале установлены три произведения современных художников: Вернера Шульца, Георга Базелитца и Александра Косолапова, критически осмысляющих революцию. В частности, здесь размещена известная скульптурная группа Косолапова "Ленин, Христос и Микки-Маус".

Плодотворное сотрудничество с русскими

"У нас было крайне плодотворное сотрудничество с четырьмя музеями в России, — заявил РИА Новости руководитель проекта "1917. Революция. Россия и Европа" Арнульф Скриба. — Это были Государственный исторический музей в Москве, Государственный центральный музей современной истории России, Государственная Третьяковская галерея и Государственный музей политической истории России в Санкт-Петербурге, которые поддержали нас, предоставив во временное пользование почти 180 экспонатов, и таким образом внесли очень большой вклад в успех этой выставки".

По его словам, "при этом с Третьяковской галереей мы работали впервые, и мы очень рады, что можем показать здесь эти великолепные произведения искусства из России".

"С остальными из перечисленных музеев у нас был опыт работы в других проектах, в частности, по экспозиции "1945", посвященной окончанию Второй мировой войны в Европе, а также по выставке, посвященной Первой мировой войне. Очень рассчитываем на продолжение сотрудничества с российскими партнерами", — отметил он.

По его словам, в рамках подготовки проекта коллеги из Немецкого исторического музея посетили Россию около двух лет назад, в результате были достигнуты соглашения о сотрудничестве. Целью экспозиции, по словам Скрибы, было "представить российскую революцию как событие для немецкого и международного зрителя".

Руководитель проекта сказал, что публика на Западе связывает революцию 1917 года исключительно с именем Ленина, ничего не зная, например, о Февральской революции, которая и привела к свержению династии Романовых.

Поэтому с помощью выставки была сделана попытка "полномасштабно представить отрезок российской истории" в международной контексте отношений с Германией и Европой, а также "показать радикализм революции, радикализм ее участников, царящую степень бескомпромиссности, которая ведет к террору и насилию", заявил Скриба.