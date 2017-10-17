Переговоры по НАФТА продолжатся в 2018 году

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Переговоры по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) продолжатся в 2018 году, сообщили во вторник в совместном заявлении министры США, Канады и Мексики.

Следующий раунд переговоров состоится в Мехико 17-21 ноября, а затем переговоры продолжатся в следующем году, говорится в заявлении.

Также министры отметили "существенные концептуальные различия" между позициями стран и призвали искать "креативные способы" нахождения компромисса.

"Имели место ряд нетрадиционных предложений в ключевых вопросах переговоров, которые сделали нашу работу намного более трудной", — заявила на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Ранее США, Канада и Мексика начали переговоры по актуализации НАФТА по требованию президента США Дональда Трампа, причем президент США пригрозил денонсировать договор еще до завершения этих переговоров.

США ведут активную торговлю с Канадой и Мексикой, но импортируют больше, чем экспортируют. Так, при товарообороте в 525 миллиардов долларов с Мексикой в 2016 году торговый дефицит США составил 63 миллиарда долларов. С Канадой при объеме торговли в 545 миллиардов долларов торговый дефицит составил 11 миллиардов долларов.

США — крупнейшее из трех государств НАФТА, которая действует с 1994 года и объединяет три страны с населением чуть менее 500 миллионов человек и номинальным ВВП около 21 триллиона долларов (2015).