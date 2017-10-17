Переговоры по НАФТА продолжатся в 2018 году

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Переговоры по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) продолжатся в 2018 году, сообщили во вторник в совместном заявлении министры США, Канады и Мексики.
Также министры отметили "существенные концептуальные различия" между позициями стран и призвали искать "креативные способы" нахождения компромисса.
"Имели место ряд нетрадиционных предложений в ключевых вопросах переговоров, которые сделали нашу работу намного более трудной", — заявила на совместной пресс-конференции министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.
Ранее США, Канада и Мексика начали переговоры по актуализации НАФТА по требованию президента США Дональда Трампа, причем президент США пригрозил денонсировать договор еще до завершения этих переговоров.
США — крупнейшее из трех государств НАФТА, которая действует с 1994 года и объединяет три страны с населением чуть менее 500 миллионов человек и номинальным ВВП около 21 триллиона долларов (2015).