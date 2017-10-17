МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Исполнительный продюсер из США Аманда Сегел обвинила брата скандально известного кинопродюсера Харви Вайнштейна Боба в сексуальных домогательствах, сообщает издание Variety.

Сегел работала над телесериалом по одноименной повести Стивена Кинга "Мгла" (The Mist) компании Вайнштейна Weinstein Co. Она рассказала, что Боб Вайнштейн "заигрывал" и периодически приглашал ее на приватные ужины. По ее словам, домогательства начались прошлым летом и продолжались по меньшей мере три месяца, пока ее адвокат не заявил директорам компании, что Сегел покинет шоу, если приставания не прекратятся.

"Слова "нет" должно быть достаточно. После "нет" любой человек, который спросил вас, должен двигаться дальше", — приводит слова Сегел издание.

На прошлой неделе издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, которые указали на множество случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна, о которых ранее не было известно. По данным издания, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. О домогательствах со стороны Вайнштейна заявили такие известные актрисы как Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Кейт Бекинсейл и многие другие. Вайнштейн был уволен из основанной им компании и исключен из Киноакадемии США.