Вайнштейн покинул совет директоров собственной компании

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, который находится в центре секс-скандала с участием многих известных актрис, покинул совет директоров собственной компании Weinstein Co., сообщает издание Variety.

Ранее Вайнштейн был уволен с поста сопредседателя Weinstein Company, но оставался в составе совета директоров компании, которую основал вместе со своим братом Бобом.

Сообщается, что Вайнштейну все еще принадлежат 22% акций компании.

На прошлой неделе издание New York Times опубликовало результаты своего расследования, которые указали на множество случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера, о которых ранее не было известно. По данным издания, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. О домогательствах со стороны Вайнштейна заявили такие известные актрисы как Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Кейт Бекинсейл и многие другие. Вайнштейн был уволен из Weinstein Co. и исключен из Киноакадемии США.