Около Рады произошла потасовка между активистами и силовиками

Участники акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017

Участники акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Небольшая потасовка произошла возле здания Верховной Рады в Киеве между митингующими и правоохранителями, сообщает корреспондент РИА Новости.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады Украины с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах. К вечеру между силовиками и активистами произошла стычка в которой, по данным МВД, пострадали полицейский и активист. Митингующие разбили палаточный городок возле Рады и остались на ночлег.

По словам очевидцев, к ограждению, которое контролировали митингующие, подошли несколько полицейских и заявили, что они будут проверять всех, кто будет входить на территорию палаточного городка. Активистам это не понравилось, началась толкотня, в ходе которой был повален металлический забор, инцидент продлился не более 15 минут. Сейчас ситуация стабилизировалась.

Правоохранители усилено охраняют прилегающие к зданию Верховной Рады и к палаточному городку территории, активисты также выстроились по периметру городка со щитами, ранее отобранными у правоохранителей.

"Они (правоохранители) начали атаковать лагерь, забрали сетку, которая разделяла (территорию) с лагерем", — сказал журналистам депутат Рады Юрий Деревянко, который является одним из организаторов митинга. Он призвал главу МВД Украины Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко не допустить провокаций со стороны силовиков.