Около Рады произошла потасовка между активистами и силовиками

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Небольшая потасовка произошла возле здания Верховной Рады в Киеве между митингующими и правоохранителями, сообщает корреспондент РИА Новости.
Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады Украины с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах. К вечеру между силовиками и активистами произошла стычка в которой, по данным МВД, пострадали полицейский и активист. Митингующие разбили палаточный городок возле Рады и остались на ночлег.
По словам очевидцев, к ограждению, которое контролировали митингующие, подошли несколько полицейских и заявили, что они будут проверять всех, кто будет входить на территорию палаточного городка. Активистам это не понравилось, началась толкотня, в ходе которой был повален металлический забор, инцидент продлился не более 15 минут. Сейчас ситуация стабилизировалась.
Правоохранители усилено охраняют прилегающие к зданию Верховной Рады и к палаточному городку территории, активисты также выстроились по периметру городка со щитами, ранее отобранными у правоохранителей.
"Они (правоохранители) начали атаковать лагерь, забрали сетку, которая разделяла (территорию) с лагерем", — сказал журналистам депутат Рады Юрий Деревянко, который является одним из организаторов митинга. Он призвал главу МВД Украины Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко не допустить провокаций со стороны силовиков.
Несколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались во вторник возле здания Верховной рады в Киеве на массовую акцию протеста.
Центр украинской столицы перед началом митинга был оцеплен полицией. Были перекрыты Лютеранская, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, Крепостной переулок и улица Городецкого, частично закрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.
Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку.
Митингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.
Из-за митинга у здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции.
Один из участников акции протеста на митинге устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и стал танцевать.
Михаил Саакашвили заявил, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции протеста разработают новый план действий.
В акции протеста приняли участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свободы".
Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступили депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии, которые призвали украинскую власть удовлетворить их требования.
Несмотря на значительное число протестующих, митинг в центре Киева пока проходит без происшествий.