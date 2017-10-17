В Госдепе прокомментировали арест каталонских активистов

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. США уверены, что власти Испании будут придерживаться конституции страны и международных обязательств при расследовании деятельности активистов в Каталонии, которые ранее были арестованы по обвинению в призывах к мятежу.

В понедельник судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение поместить под стражу без права выхода под залог в качестве предварительной меры пресечения глав двух организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural Жорди Куишара и Жорди Санчеса, подозреваемых в преступлениях, связанных с призывом к мятежу.

"В целом мы уверены, что Испания будет действовать в соответствии с ее конституцией и ее международными обязательствами при решении этого вопроса. Наша позиция не поменялась, США по-прежнему выступают за единую и сильную Испанию", — заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

В то же время она не стала комментировать факт задержания активистов и расследование против них, посоветовав обратиться к властям Испании.

Вопрос о задержании активистов задала журналистка из Каталонии, которая назвала их "политическими заключенными".

Ранее, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти. По данным каталонских властей, за независимость проголосовали 90,18%, явка составила 43,03%.