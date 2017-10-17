Госдеп: США работают над "успокоением конфликта" в Иракском Курдистане

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. США работают над "успокоением конфликта" между Багдадом и региональном правительством в Иракском Курдистане, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

По её словам, Вашингтон при этом "не занимает ничью сторону".

"США пристально следят за ситуацией. Мы беспокоимся очень, что происходит в Ираке. Мы не поддерживаем правительство Ирака, и мы не поддерживаем деятельность регионального курдского правительства. Мы пытаемся успокоить ситуацию", — сказала она.

Науэрт отметила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон провёл телефонные разговоры с коллегами "из региона", не уточнив при этом, с кем именно он успел обсудить ситуацию в Ираке.

"Мы не занимаем ничью сторону", — подчеркнула она.

По её словам, США вовлечены в урегулирование конфликта и "хотели бы видеть единый Ирак".

В понедельник, не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований пешмерга, иракские военные восстановили контроль над городом Киркук, находившимся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.

Во вторник армия страны и шиитские ополченцы также без боя заняли город Синджар и плотину близ города Мосул.

Конфликт Багдада и автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.