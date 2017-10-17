В Донецке при обстреле со стороны силовиков ранен мирный житель

ДОНЕЦК, 17 окт — РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков Петровского района города Донецка, сообщил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

Ранее представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил о ранении мужчины в результате обстрела поселка Трудовские в Петровском районе Донецка.

"Противник не прекращает вести огонь по жилым кварталам Петровского района г Донецка. В 20:30 в результате минометного обстрела поселка Трудовские с позиций 92 отдельной механизированой бригады ВСУ, осколочное ранение получила мирная жительница Исаева Е.В. 1976 года рождения. В настоящее время пострадавшей оказана медицинская помощь", — сказал представитель ведомства.