КНДР не показывает признаков готовности к переговорам, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. США по-прежнему считают дипломатический путь решения проблемы КНДР наиболее предпочтительным, но пока Пхеньян не демонстрирует признаков готовности к переговорам, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Это зависит от Северной Кореи – поменять свой курс, если они хотят вернуться к заслуживающим доверия переговорам. Они на данный момент не показывают этого, не показывают того, что они близки к желанию вести переговоры, проводят испытания баллистических ракет и ядерные испытания. Они не показывают никаких признаков того, что хотят вести переговоры", — заявила Науэрт на брифинге.

Тем не менее, заверила она, США не намерены отказываться от дипломатических усилий по решению проблемы КНДР.

"Дипломатия – наш предпочтительный подход", — сказал Науэрт.