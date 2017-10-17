На Гавайях заблокировали действие обновленного миграционного указа Трампа

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Федеральный судья в американском штате Гавайи заблокировал действие обновленного миграционного указа президента США Дональда Трампа за несколько часов до его вступления в силу.

Как говорится в документе суда, последняя версия миграционного указа имеет такие же проблемы, как и предыдущие. "(Исполнительному указу – ред.) не хватает достаточного количества выводов о том, что въезд (в США – ред.) более 150 миллионов граждан шести указанных стран "нанесет ущерб интересам США", — говорится в заключении.

Ранее сообщалось, что в конце сентября Трамп объявил о новых ограничениях на въезд граждан ряда стран. Граждане Венесуэлы, КНДР и Чада попадут в список ограничений с 18 октября. В запретном списке останутся граждане Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали, причем с 18 октября ограничения будут ужесточены. Из списка стран с ограничениями на въезд убран Судан. Ранее его покинул Ирак. Трамп объяснил новые ограничения необходимостью заботиться о безопасности страны.