Несколько сотен протестующих остались ночевать в палаточном городке у Рады

Реакция на события на Украине. Октябрь 2017 (45)

Митингующие устанавливают палатки у здания Рады Украины в Киеве

Митингующие устанавливают палатки у здания Рады Украины в Киеве

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Несколько сотен участников акции протеста остались ночевать в палаточном городке возле здания Верховной рады Украины, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", а также партии Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной рады Украины с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

Часть протестующих разошлась по палаткам на ночлег, некоторые остались на улице нести караул.

Здание Верховной рады охраняют полицейские и бойцы национальной гвардии, они держат его в оцеплении.

Между протестующими и силовиками не возникает конфликтных ситуаций, обстановка в правительственном квартале спокойная.