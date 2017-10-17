Трамп уверен в стабилизирующей роли Греции в Средиземноморье

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уверен, что Греция играет важную роль в обеспечении стабильности в средиземноморском регионе и продолжит оставаться надежным союзником Соединенных Штатов.

"Я считаю, что у Греции есть важная роль (по обеспечению) стабильности в регионе, мы чувствуем, что она будет становиться все сильнее и сильнее. Очень стабильные люди, и есть потенциал к тому, что когда будут преодолены финансовые трудности, мы думаем, что в Греции будет отличная стабильность", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом.

Президент отметил, что Вашингтон считает Грецию "важным партнером" как в военном, так и в иных отношениях. По словам Трампа, США "уверены в Греции как в стране, уверены в том, что они делают в военной сфере, мы знаем, что у них есть отличные планы в этом направлении".

"Они всегда были союзником, и они могли положиться на нас, мы были друзьями много лет и будем оставаться ими еще много лет. Стабильность очень важна, и мы считаем стабильность ключевым моментом", — резюмировал Трамп.