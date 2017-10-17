Forbes опубликовал список самых богатых американцев

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Билл Гейтс в 24-й раз подряд стал богатейшим человеком в США, возглавив рейтинг, опубликованный журналом Forbes.

Состояние главы Microsoft достигает 89 миллиардов долларов. Глава Amazon Джефф Безос с 81,5 миллиарда долларов стал вторым, на третье место составители рейтинга поместили Уоррена Баффета — у него, по оценкам Forbes, 78 миллиардов долларов.

За год увеличили свои капиталы 289 попавших в список бизнесменов, в то время как лишь 51 миллиардер стал беднее. В их числе оказался и действующий президент США. За год пребывания на посту главы государства Трамп потерял 600 миллионов долларов и обосновался в рейтинге на 248-й позиции. Его состояние оценили в 3,1 миллиарда долларов.

В целом богатейшие люди США за год стали еще богаче — их совокупное состояние достигло 2,7 триллиона долларов, что на триста миллиардов больше, чем в прошлом году. Средний размер состояния каждого бизнесмена из списка также вырос — с 6 до 6,7 миллиарда долларов. Тем, чьи капиталы не превышают 2 миллиардов, даже не удалось попасть в рейтинг, отмечает Forbes.