Звезда "Игры престолов" рассказала, что Вайнштейн дважды ее домогался

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Английская актриса, звезда сериала "Игра престолов" Лена Хиди рассказала, что дважды сталкивалась с домогательствами со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна: на Венецианском кинофестивале и в отеле Лос-Анджелеса.

"Харви пригласил меня пройтись к воде, я пошла с ним, он остановился и сделал неприличное предложение, сопроводив его жестом, я перевела все в шутку, я была совершенно шокирована. Помню, как думала, что это какая-то шутка", — написала в Twitter Хиди о первом случае домогательств Вайнштейна, добавив, что после этого не получала ролей ни в одном из его фильмов.

Следующий инцидент, по словам актрисы, произошел в одном из отелей Лос-Анджелеса в США. Хиди сообщила, что Вайнштейн пригласил ее на завтрак, а после позвал наверх в свои апартаменты, чтобы посмотреть сценарий.

После того, как Хиди предупредила Вайнштейна, что между ними возможны только рабочие отношения, он, по ее словам, был в ярости, сильно схватил ее за руку и прошептал в ухо, чтобы она "никому об этом не рассказывала, ни своему менеджеру, ни агенту". Как написала в Twitter Хиди, после она "сидела в машине и плакала".

На прошлой неделе издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, которые указали на множество случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера, о которых ранее не было известно. По данным издания, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. О домогательствах со стороны Вайнштейна заявили такие известные актрисы как Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Кейт Бекинсейл и многие другие. Вайнштейн был уволен из основанной им компании и исключен из Киноакадемии США.