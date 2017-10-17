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В мире

В МИД Южной Осетии заявили о намерении расширять международные контакты

21:3017.10.2017
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев. Архивное фотоМинистр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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РИМ, 17 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Южная Осетия (РЮО) продолжает дипломатическую работу по признанию республики в мире и расширению своих международных контактов в различных регионах, заявил во вторник в интервью РИА Новости министр иностранных дел РЮО Дмитрий Медоев, находящийся с рабочим визитом на Апеннинах.

Мирный Цхинвал. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Хроленко
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После "пятидневной войны" в 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. Власти РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Южная Осетия поддерживает также дипломатические отношения с Никарагуа, Венесуэлой и Науру.

"Мы планируем расширять географию наших контактов. Это касается европейских стран, государств Центральной Азии, Латинской Америки и конечно же, стран СНГ, с которыми мы имеем опыт совместного проживания в Российской империи и в Советском Союзе, и где имеются осетинские диаспоры", — заявил Медоев.

"Свой первый зарубежный визит после назначения в мае на должность главы МИД я совершил в Россию, что совершенно понятно: РФ — это наш стратегический партнер, с которым нас связывают дружеские, братские отношения. Теперь пришло время для визита в Италию, которая является одной из тех стран, которые уже в новейшие времена, после распада Советского Союза, проявляли заметный интерес к Южной Осетии", — указал министр.

Медоев напомнил, что еще в 1990-е годы в Южной Осетии побывала представительная делегация итальянских профсоюзов, члены которой активно интересовались ситуацией в разрушенной войной республике и расспрашивали о гуманитарных проблемах. "Кроме того, у меня сложились хорошие личные отношения с некоторыми итальянскими политиками и общественными деятелями, которых я рад здесь встретить", — сказал он.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Глава МИД Южной Осетии сообщил, что совершает нынешнюю поездку по приглашению президента Торгово-промышленной палаты итальянской провинции Пезаро-э-Урбино Альберто Друди.

"Мы получили приглашение от господина Друди, и целью нашего визита в Пезаро стали поиски возможностей для экономического сотрудничества, новых бизнес-контактов. Мы посетили местные винодельческие предприятия и завод по производству сыра, познакомились с этой провинцией и посмотрели, что мы могли бы положить в основу наших будущих экономических отношений", — рассказал Медоев.

По словам министра, перспективными областями для взаимовыгодного сотрудничества, могли бы стать виноградарство и виноделие, производство сыров, обработка мяса, разлив минеральный воды. Он указал, что Южная Осетия открыта для сотрудничества по самым разным направлениям и в перспективе будет рада принять у себя итальянских предпринимателей.

"Еще одним важным аспектом этого визита является налаживание межпартийных связей. Я являюсь представителем партии парламентского большинства "Единая Осетия", и нам весьма интересно устанавливать и развивать межпартийные связи, в том числе, с итальянскими коллегами", — указал Медоев.

Российская военная база в городе Гудаута Республики Абхазия. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Он напомнил также, что в Европе существует Союз осетинских обществ "Возрождение", который стремится популяризировать осетинскую культуры на континенте.

"Члены этого союза уже в 11-й раз проводят в Европе Дни Осетии, и мой визит совпал по времени с такой культурной инициативой в Италии, в рамках которой в городе Пезаро я открыл прекрасную выставку наших художников "Цвета Кавказа". Было приятно, что итальянцы проявили самый живой интерес к современному осетинскому искусству", — заметил министр.

Медоев сообщил, что в Риме он встретился с представителем парламента Южной Осетии при Европарламенте, известным итальянским журналистом Джульетто Кьезой, который "в тяжелые для республики блокадные годы находился там и доводил до европейского читателя правду о происходивших у нас событиях". В среду он также посетит представительство МИД РЮО в Италии, которое возглавляет Мауро Мурджа. В планах министра также поездки во Флоренцию, Верону и Венецию.

"Мы будем продолжать искать иностранных партнеров и среди парламентариев, и в деловых кругах, и среди представителей культурного и научного сообществ. Пока сложно говорить, куда будет мой следующий визит, но такие планы существуют", — подытожил глава МИД Южной Осетии.

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