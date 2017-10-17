Трамп обсудил с Ципрасом поставки СПГ из США в Европу

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил в ходе переговоров с премьером Греции Алексисом Ципрасом варианты поставок сниженного природного газа (СПГ) из Америки в страны Европы.

"Мы подняли вопрос о поставках газа в страны Европы, в Болгарию, Грецию. В том числе и СПГ из США. Это может принести обеим странам пользу и создаст рабочие места в США", — заявил Трамп на совместной пресс-конференции с Ципрасом в Вашингтоне.

Визит премьер-министра Греции в США начался 15 октября, в понедельник он уже провел встречу с главой Международного Валютного Фонда Кристин Лагард. Однако центральной частью его визита стала встреча с Трампом, которая продлилась более полутора часов.