Москва призывает Каракас воздержаться от насильственных действий

Демонстрант во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе

Демонстрант во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Москва призывает политические силы Венесуэлы воздержаться от насильственных и провокационных действий, говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства в связи с губернаторскими выборами в Венесуэле.

По последним официальным данным избирательных властей Венесуэлы, в ходе состоявшихся в воскресенье выборов губернаторов проправительственная Единая социалистическая партия выиграла выборы губернаторов в 17 штатах страны, оппозиция — в пяти штатах. Еще в одном штате — Боливаре — результаты до сих пор не объявлены.

Как указали в МИД РФ, в Москве исходят из того, что прошедшие выборы, о важности которых столь активно высказывались венесуэльские и зарубежные политики, в том числе настроенные оппозиционно к правительству президента Мадуро, призваны ознаменовать собой новый шаг к консолидации общества.

"Это необходимо для решения стоящих перед страной неотложных экономических и социальных проблем. Голосование прошло в целом в спокойной обстановке, явка избирателей составила 61,4%. Продемонстрирована приверженность населения цивилизованным, в первую очередь электоральным формам разрешения политических разногласий", — говорится в документе.

На таком фоне, подчеркнули в МИД РФ, отказ оппозиционных сил признавать итоги голосования, призывы к возобновлению уличных протестов и усилению международных санкций несут в себе опасный заряд.

"Они могут "сломать" наметившийся компромиссный сценарий, привести к новому витку силового, конфронтационного противостояния. Призываем политические силы Венесуэлы воздерживаться от насильственных и провокационных действий. Крайне необходимо продолжить конструктивный диалог на основе демократических норм и конституционной законности", — говорится в сообщении.

Как указали в МИД РФ, Москва убеждена, что главная задача международного и регионального сообщества — содействовать созданию необходимых условий для мирного выхода из внутриполитического кризиса в Венесуэле.

"Необходимо активно поддерживать инициативы переговоров между правительством и оппозицией, не допускать попытки деструктивного вмешательства извне. Контрпродуктивность силового и санкционного давления на Венесуэлу очевидна", — говорится в сообщении