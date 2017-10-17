Палатки возле Рады и столкновения с полицией: в Киеве проходят митинги

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В центре Киева возле здания Верховной рады начались столкновения между участниками митингов и полицией. В результате беспорядков пострадал один митингующий и один сотрудник полиции.

Причины беспорядков

Беспорядки начались после того, как митингующие попытались без досмотра пройти к месту митинга.

Когда несколько десятков митингующих с палатками шли по улице Грушевского к зданию Верховной рады, им преградили путь полицейские и бойцы Нацгвардии. Между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции началась потасовка.

Митингующие повредили металлические заграждения и рамку металлоискателя. Кроме того, участники акции отобрали у полицейских заборы из сетки и выставили их на перекрестке улиц Грушевского и Липской.

© AFP 2017 / Sergei Supinsky Столкновения участников акции протеста и полиции в Киеве © AFP 2017 / Sergei Supinsky Столкновения участников акции протеста и полиции в Киеве

Участники акции рассказали корреспонденту РИА Новости, что во время столкновений неизвестные распылили какой-то газ. Несколько протестующих обратились за медицинской помощью, их увезли на скорой. Одного митингующего, потерявшего сознание, также забрали медики. Всего за помощью обратились около десяти человек.

Палатки у здания Рады

Участники акции установили около ста палаток на площади Конституции возле здания Верховной рады.

Один из митингующих сказал корреспонденту РИА Новости, что скоро принесут еще 700 палаток, "которые были выделены в виде гуманитарной помощи". Однако кем предоставлены палатки, он не сказал.

Демонстранты приносят в ящиках продукты питания: печенье, консервы, бутерброды, а также ящики с водой. Они организовали раздачу чая и продуктов всем желающим. Протестующие также устроили полевую кухню, возле которой стоит стол с продуктами. Они собираются разжечь костер и готовить еду.

Участники акции продолжают устанавливать палатки на улице Грушевского возле парламента, а также в Мариинском парке неподалеку от Рады.

Потасовка возле Рады

Демонстранты устроили потасовку во время выхода из парламента депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барны.

"Некоторые участники акции начали бросать в Барну различными предметами и толкать. Некоторые из митингующих возмущались, что депутат покидает здание парламента", — сообщает агентство УНИАН.

В издании также сообщили, что мимо проходил бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили со своей охраной. Он начал защищать депутата от митингующих. После толкотни в инцидент вмешались работники полиции, которые вывели Барну из толпы.

Не вестись на провокации

Саакашвили заявил, что инициатором спора с митингующими был сам Барна. Он подтвердил, что некоторые участники акции попытались избить депутата, в связи с чем Саакашвили пришлось вмешаться.

Он также призвал участников демонстрации не поддаваться на провокации.

"Я расцениваю любое физическое воздействие, даже на очень нелюбимых народом депутатов, как неправильное и очень большую ошибку. Судьбу этих депутатов, если они что-то совершили, должен решить антикоррупционный суд, который мы обязательно создадим, а до этого призываю всех сдерживать эмоции и не поддаваться на провокации, дабы не навредить нашему общему и очень благородному делу", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Ранее демонстранты забросали яйцами замглавы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко.

Требования митингующих

Участники акции требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью".

Акция организована рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил".

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем, который является одним из организаторов митинга, заявил, что оргкомитет акции остается ночевать в палаточном лагере, следующий сбор участников объявлен на четверг. В этот день ожидается рассмотрение вопросов, касающихся требований митингующих.

Ранее Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект, в котором предлагается внести изменения в конституцию Украины в части отмены с 1 января 2020 года депутатской неприкосновенности. Президент предлагает исключить норму, в соответствии с которой депутатов не могут без согласия Верховной рады привлечь к уголовной ответственности, задержать или арестовать.