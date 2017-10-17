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Осеннее обострение в Верховной раде: яйца, бобики и прочие чихуахуа

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (217)
21:1417.10.2017
(обновлено: 21:26 17.10.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фотоДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Сразу несколько инцидентов с участием украинских депутатов произошло во вторник в Киеве, где возле здания Верховной рады началась массовая акция протеста.

Участник акции протеста в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости Украина/Евгений Котенко
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Сначала скандально известный депутат Владимир Парасюк, недовольный тем, что к Раде согнали много полицейских, затеял драку с начальником управления государственной охраны Украины, экс-министром обороны Валерием Гелетеем.

Затем митингующие, которые требуют в том числе отмены депутатской неприкосновенности, забросали яйцами замглавы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко. А уже в стенах Верховной рады произошла словесная перепалка между главой партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко, которого Тимошенко публично сравнила с "чихуахуа", тявкающим по указке президента Украины Петра Порошенко.

Во вторник у здания Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие также требуют создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

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К дракам, происходящим в стенах украинского парламента, а также к неадекватным выходкам депутатов Рады многие уже привыкли, но осенью, похоже, происходят обострения. Так, в начале октября депутат от националистической партии "Свобода" Юрий Левченко во время рассмотрения законопроектов по Донбассу бросил дымовую шашку в президиум Рады. Во вторник возле стен Рады, а также внутри парламента произошло сразу несколько инцидентов с участием украинских депутатов.

Известный своим агрессивным поведением внефракционный депутат Парасюк устроил сначала словесную перепалку, а затем и потасовку с Гелетеем возле здания Рады. Видеозапись инцидента опубликовал в Facebook директор информационного ресурса "Трипольский край" Евгений Цяпенко.

Надежда Савченко во время брифинга на Софийской площади в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Савченко сломала Турчинову микрофон во время драки в Раде
Сначала Парасюку не понравилось, что слишком много правоохранителей было собрано в центре Киева, где проходит акция протеста. На записи видно, как Парасюк провоцирует на конфликт начальника госохраны. После того как депутат толкнул его, началась потасовка.

После непродолжительной потасовки депутат пообещал экс-министру обороны Гелетею, что тот будет "отвечать перед трибуналом за Иловайск".

Гелетей назвал поведение Парасюка неадекватным.

"Это, мягко говоря, такое неадекватное поведение, я бы сказал, антисоциальное поведение депутата, который прикрывается депутатской неприкосновенностью… Я хотел просто услышать… какие у него ко мне претензии… Изначально он сказал, что много правоохранителей собрались возле Рады, но это было только поводом для того, чтобы этот конфликт состоялся, потому что я понимаю психотип этого человека, его неадекватность, я не хотел и никогда не буду опускаться до его уровня", — заявил Гелетей в эфире телеканала "112 Украина".

Яйца, бобики и прочие чихуахуа

Депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко. Архивное фото
© Фото : аккаунт Алексея Гончаренко в Facebook
Депутата Рады закидали яйцами на митинге в Киеве
Досталось от митингующих у Рады заместителю главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Гончаренко – его забросали яйцами. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

На видео видно, что Гончаренко хотел пройти к зданию Рады через толпу участников митинга, в него полетели яйца. Депутат начал кричать "Где полиция" и в сопровождении правоохранителей все же направился в сторону Рады.

В эфире телеканала "112 Украина" Гончаренко заявил, что не будет обращаться к правоохранителем из-за этого инцидента. "Мне кажется, что есть намного лучшие темы в Верховной раде… Если в нашей стране кидаются яйцами и продуктами питания, значит все нормально: точно не голодают. И народ, и тем более митингующие. По некоторым из них я вижу, что они столько получили денег… там точно есть категория, которая была там не по призыву души… что они могли не только яйцами, могли и черной икрой покидать", — сказал он.

А уже в стенах самой Рады произошла словесная перепалка между постоянными участниками скандальных новостей — главой партии "Батькивщина" Тимошенко и лидером "Радикальной партии" Ляшко.

Олег Ляшко и Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Тимошенко назвала Ляшко "чихуахуа" и "бобиком"
Инцидент произошел во вторник на заседании согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов, трансляцию вел телеканал "Рада".

Ляшко призвал Тимошенко вернуть 200 миллионов долларов, которые она якобы "вывезла в офшоры" вместе с бывшим премьером Павлом Лазаренко.

"Когда вы говорите о коррупции, скажите своему партнеру Онищенко (депутат Верховной рады Александр Онищенко, которого подозревают в хищении госимущества в особо крупных размерах — ред.), пусть вернется на Украину и предстанет перед судом за 3 миллиарда, украденных на нефтегазовых скважинах, и финансирование министра экологии", — сказал Ляшко.

В свою очередь Тимошенко сравнила Ляшко с "чихуахуа", тявкающим по указке президента Украины.

По ее словам, все президенты Украины пытались "унизить ее имя", но после множества расследований "ничего категорически не нашли".

Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Тимошенко рассказала, почему Порошенко должен отрубить себе руку
"Если президент (Петр) Порошенко сейчас хочет со мной бороться, и если Порошенко хочет мое имя политически унижать, пусть выходит самостоятельно со мной бороться, а не через своих чихуахуа. Надо просто президенту бороться своими руками, а не с помощью бобиков, которые тявкают по его указанию. А я служила и буду служить украинскому народу, не обращая внимания на балаболов, которые работают на власти", — заявила Тимошенко.
"Достали до самой печенки": массовая акция протеста в Киеве
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкНесколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались во вторник возле здания Верховной рады в Киеве на массовую акцию протеста.Участники акции в поддержку крупной политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Несколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались во вторник возле здания Верховной рады в Киеве на массовую акцию протеста.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкЦентр украинской столицы перед началом митинга был оцеплен полицией. Были перекрыты Лютеранская, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, Крепостной переулок и улица Городецкого, частично закрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Центр украинской столицы перед началом митинга был оцеплен полицией. Были перекрыты Лютеранская, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, Крепостной переулок и улица Городецкого, частично закрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкПротестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкБывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку.Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкМитингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.Участники акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Митингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкИз-за митинга у здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции.Участники акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Из-за митинга у здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкОдин из участников акции протеста на митинге устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и стал танцевать.Участники акции в поддержку крупной политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Один из участников акции протеста на митинге устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и стал танцевать.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили заявил, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции протеста разработают новый план действий.Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили заявил, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции протеста разработают новый план действий.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкВ акции протеста приняли участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свободы".Участники акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
В акции протеста приняли участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свободы".
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкПеред митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступили депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии, которые призвали украинскую власть удовлетворить их требования.На акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступили депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии, которые призвали украинскую власть удовлетворить их требования.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкНесмотря на значительное число протестующих, митинг в центре Киева пока проходит без происшествий.Участники акции в поддержку крупной политической реформы в Киеве. 17 октября 2017
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Несмотря на значительное число протестующих, митинг в центре Киева пока проходит без происшествий.
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