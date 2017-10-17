Осеннее обострение в Верховной раде: яйца, бобики и прочие чихуахуа

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Сразу несколько инцидентов с участием украинских депутатов произошло во вторник в Киеве, где возле здания Верховной рады началась массовая акция протеста.
Затем митингующие, которые требуют в том числе отмены депутатской неприкосновенности, забросали яйцами замглавы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко. А уже в стенах Верховной рады произошла словесная перепалка между главой партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко, которого Тимошенко публично сравнила с "чихуахуа", тявкающим по указке президента Украины Петра Порошенко.
Во вторник у здания Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие также требуют создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.
За Иловайск ответишь!
Известный своим агрессивным поведением внефракционный депутат Парасюк устроил сначала словесную перепалку, а затем и потасовку с Гелетеем возле здания Рады. Видеозапись инцидента опубликовал в Facebook директор информационного ресурса "Трипольский край" Евгений Цяпенко.
После непродолжительной потасовки депутат пообещал экс-министру обороны Гелетею, что тот будет "отвечать перед трибуналом за Иловайск".
Гелетей назвал поведение Парасюка неадекватным.
"Это, мягко говоря, такое неадекватное поведение, я бы сказал, антисоциальное поведение депутата, который прикрывается депутатской неприкосновенностью… Я хотел просто услышать… какие у него ко мне претензии… Изначально он сказал, что много правоохранителей собрались возле Рады, но это было только поводом для того, чтобы этот конфликт состоялся, потому что я понимаю психотип этого человека, его неадекватность, я не хотел и никогда не буду опускаться до его уровня", — заявил Гелетей в эфире телеканала "112 Украина".
Яйца, бобики и прочие чихуахуа
На видео видно, что Гончаренко хотел пройти к зданию Рады через толпу участников митинга, в него полетели яйца. Депутат начал кричать "Где полиция" и в сопровождении правоохранителей все же направился в сторону Рады.
В эфире телеканала "112 Украина" Гончаренко заявил, что не будет обращаться к правоохранителем из-за этого инцидента. "Мне кажется, что есть намного лучшие темы в Верховной раде… Если в нашей стране кидаются яйцами и продуктами питания, значит все нормально: точно не голодают. И народ, и тем более митингующие. По некоторым из них я вижу, что они столько получили денег… там точно есть категория, которая была там не по призыву души… что они могли не только яйцами, могли и черной икрой покидать", — сказал он.
А уже в стенах самой Рады произошла словесная перепалка между постоянными участниками скандальных новостей — главой партии "Батькивщина" Тимошенко и лидером "Радикальной партии" Ляшко.
Ляшко призвал Тимошенко вернуть 200 миллионов долларов, которые она якобы "вывезла в офшоры" вместе с бывшим премьером Павлом Лазаренко.
"Когда вы говорите о коррупции, скажите своему партнеру Онищенко (депутат Верховной рады Александр Онищенко, которого подозревают в хищении госимущества в особо крупных размерах — ред.), пусть вернется на Украину и предстанет перед судом за 3 миллиарда, украденных на нефтегазовых скважинах, и финансирование министра экологии", — сказал Ляшко.
В свою очередь Тимошенко сравнила Ляшко с "чихуахуа", тявкающим по указке президента Украины.
По ее словам, все президенты Украины пытались "унизить ее имя", но после множества расследований "ничего категорически не нашли".