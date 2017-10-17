Число жертв природных пожаров в Португалии превысило сорок человек

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Число жертв природных пожаров в Португалии увеличилось до 41 человека, сообщает газета Diario de Noticias. Ранее сообщалось о 38 погибших.

По данным службы Гражданской защиты, спасателям удалось отыскать шестерых из семи пропавших без вести.

Всего, начиная с субботы, в стране было зарегистрировано 500 очагов возгорания, к утру вторника активными оставались 50 из них. Сотни домов были уничтожены огнем. В целях безопасности перекрыты 12 автомобильных дорог, в первую очередь, в центральной части страны.

В борьбе с огнем задействованы четыре тысячи пожарных, в ближайшее время в Португалию должны прибыть два самолета-амфибии из Италии. К тушению пожаров подключены военные.