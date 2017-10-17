Клинцевич считает, что на Украине возможен новый Майдан

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. На Украине складываются предпосылки для возникновения нового Майдана, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Все, что сегодня происходит в Киеве, никакого отношения к интересам народа не имеет. Идет элементарная борьба за власть", — сказал он.

По его словам, для повторения Майдана, "к чему, несомненно, стремятся митингующие, обязательно нужна массовка".

"Понятно, что 2–3, даже 6 тысяч никакой погоды не сделают, но в случае пролития серьезной крови ситуация может коренным образом измениться", — сказал политик.

Он отметил, что "в разорванном на куски украинском обществе, потерявшем практически все ориентиры, без труда отыщется несколько сотен тысяч людей без рода и племени, для которых уличные столкновения – бальзам на душу, а жизнь человеческая не дороже гривны".

"Что касается лидеров противостоящих сторон, то они готовы на все. Михаила Саакашвили мир знает как зачинателя преступной войны в августе 2008 года. Петр Порошенко снискал себе "геростратову славу" "миротворческими" операциями в Донбассе", — подчеркнул парламентарий.

"Будет очень жаль, если в их борьбу будут втянуты и пострадают простые украинцы", — заключил сенатор.

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