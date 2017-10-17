В понедельник судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение поместить под стражу без права выхода под залог в качестве предварительной меры пресечения глав двух организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural Жорди Куишара и Жорди Санчеса в связи с подозрениями в преступлениях, связанных с призывом к мятежу.