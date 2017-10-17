Число раненных при взрыве в турецком Мерсине возросло до восемнадцати

Полицейские на месте, где бомба попала в автобус с полицейскими в Мерсине, Турция. 17 октября 2017

Полицейские на месте, где бомба попала в автобус с полицейскими в Мерсине, Турция. 17 октября 2017

АНКАРА, 17 окт — РИА Новости. Семнадцать полицейских и один гражданский получили ранения при взрыве около автобуса с полицейскими в городе Мерсин на средиземноморском побережье Турции, происшествие расценивается как теракт, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Ранее местные власти сообщили о 12 раненных в результате взрыва, прогремевшего около находившегося в движении полицейского автобуса. По данным источников турецких СМИ, взрывное устройство было заложено в мусорном контейнере и приведено в действие дистанционно.

"При взрыве в Мерсине, который расценивается как теракт, ранены 17 полицейских и один гражданский", — сообщил Боздаг, выступая в турецком парламенте.