Организаторы митинга у Рады добьются своих целей, уверен политолог

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Митинг возле Верховной рады не станет новым "майданом", но его участники, скорее всего, добьются своих целей, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом украинских политсил, в том числе партией экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах. Активисты разбили палатки возле Рады и заявили, что останутся до выполнения их требований.

"Я не думаю, что это может стать новым "майданом". Я даже не исключаю, что они добьются своих целей и в Раде будет проголосовано то, что они требуют. Я это допускаю. А пойдет ли этот процесс настолько далеко, что будет сносить режим? Я в этом сомневаюсь, я в это не верю", — сказал Погребинский в комментарии РИА Новости.