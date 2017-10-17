Активизации митингующих у Рады стоит ждать в четверг, считает политолог

Столкновения участников акции протеста и полиции в Киеве

Столкновения участников акции протеста и полиции в Киеве

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Нового пика активности митингующих возле Верховной рады стоит ждать в четверг, когда ожидается рассмотрение ряда важных вопросов, но называть протест "майданом" пока рано, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах. Активисты разбили палатки возле Рады и заявили, что останутся до выполнения их требований.

"Я думаю, что сегодня уже активность упадет… Я не думаю, что ночью будет какой-то большой митинг, скорее всего, стоит ожидать максимум протеста в четверг, когда планируется рассмотрение очень важных вопросов", — сказал Бортник в комментарии РИА Новости.

Он считает, что акция не будет носить массовый характер и перейдет в перманентный протест, если не будет провокаций. "Если случится какой-то эксцесс, кто-то не дай бог погибнет или власть применит какую-то необоснованную силу — это может вывести людей более массово на улицы. Пока что это маловероятный сценарий, разве что может быть какая-то провокация. Я думаю, пока что протест перейдет в такую палаточную фазу, а в четверг нас будет ожидать очередной пик", — заявил Бортник.

Он отметил, что политические силы, которые выступили организаторами акции, очень разные, а некоторые требования выглядят "как пас президенту" — возможность начать свою избирательную кампанию. В частности это касается требований отмены депутатской неприкосновенности, инициатором которой ранее выступил президент Украины.

"Пока что оппозиция находится в стадии такого броуновского движения, где каждый преследует свои ситуативные цели, но любая эскалация может превратить это броуновское движение в ситуацию "майдана". Но пока это не "майдан", — считает политолог.