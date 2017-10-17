Активизации митингующих у Рады стоит ждать в четверг, считает политолог

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Нового пика активности митингующих возле Верховной рады стоит ждать в четверг, когда ожидается рассмотрение ряда важных вопросов, но называть протест "майданом" пока рано, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил". Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах. Активисты разбили палатки возле Рады и заявили, что останутся до выполнения их требований.
"Я думаю, что сегодня уже активность упадет… Я не думаю, что ночью будет какой-то большой митинг, скорее всего, стоит ожидать максимум протеста в четверг, когда планируется рассмотрение очень важных вопросов", — сказал Бортник в комментарии РИА Новости.
Он считает, что акция не будет носить массовый характер и перейдет в перманентный протест, если не будет провокаций. "Если случится какой-то эксцесс, кто-то не дай бог погибнет или власть применит какую-то необоснованную силу — это может вывести людей более массово на улицы. Пока что это маловероятный сценарий, разве что может быть какая-то провокация. Я думаю, пока что протест перейдет в такую палаточную фазу, а в четверг нас будет ожидать очередной пик", — заявил Бортник.
Он отметил, что политические силы, которые выступили организаторами акции, очень разные, а некоторые требования выглядят "как пас президенту" — возможность начать свою избирательную кампанию. В частности это касается требований отмены депутатской неприкосновенности, инициатором которой ранее выступил президент Украины.
"Пока что оппозиция находится в стадии такого броуновского движения, где каждый преследует свои ситуативные цели, но любая эскалация может превратить это броуновское движение в ситуацию "майдана". Но пока это не "майдан", — считает политолог.
Несколько тысяч человек с флагами политических партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Общественная позиция", а также ряда общественных организаций собрались во вторник возле здания Верховной рады в Киеве на массовую акцию протеста.
Центр украинской столицы перед началом митинга был оцеплен полицией. Были перекрыты Лютеранская, Круглоуниверситетская и Шелковичная улицы, Крепостной переулок и улица Городецкого, частично закрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.
Протестующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге около здания Рады потребовал, чтобы украинский лидер Петр Порошенко ушел в отставку.
Митингующие полностью заполнили площадь Конституции около здания парламента, а также часть прилегающих к нему улиц.
Из-за митинга у здания Верховной рады Украины выставили двойное оцепление из бойцов Национальной гвардии и сотрудников полиции.
Один из участников акции протеста на митинге устроил небольшое шоу: надел маску Порошенко, на шею повесил табличку с надписью "Импичмент" и стал танцевать.
Михаил Саакашвили заявил, что если власти Украины до конца дня не удовлетворят требования демонстрантов, организаторы акции протеста разработают новый план действий.
В акции протеста приняли участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свободы".
Перед митингующими со сцены, установленной возле здания парламента, выступили депутаты Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем, Светлана Залищук, Сергей Лещенко, а также некоторые внефракционные парламентарии, которые призвали украинскую власть удовлетворить их требования.
Несмотря на значительное число протестующих, митинг в центре Киева пока проходит без происшествий.