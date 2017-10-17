Полиция немецкого Дуйсбурга нашла 45 сейфов в канале под мостом

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правоохранители немецкого города Дуйсбург сообщили о необычной находке: в расположенном неподалеку городе Гельзенкирхен под мостом были обнаружены 45 сейфов.

Как говорится в пресс-релизе полиции, местные жители на прошлой неделе нашли несколько небольших сейфов и сообщили об этом правоохранителям. Позже водолазы исследовали дно канала Рейн-Херне.

Расследованием дела займется управление по охране водных ресурсов в Дуйсбурге. Они попытаются выяснить, откуда были украдены найденные сейфы. По предварительным данным, сейфы успели пролежать в воде уже несколько недель.

Между тем, как уточняет издание Koelner Stadt-Anzeiger, сейфы были найдены открытыми и, скорее всего, были брошены ворами. В некоторых из них сохранились документы. С помощью них следователи хотят узнать о происхождении хотя бы нескольких обнаруженных сейфов.