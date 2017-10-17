Мадуро пообещал сюрприз в работе с социальными сетями в Венесуэле

МЕХИКО, 17 окт – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал во вторник "сюрприз" в работе с социальными сетями в стране и потребовал провести встречу с представителями Facebook и Instagram.

"У нас есть для них сюрприз в ближайшие недели. Хватит тирании со стороны владельцев социальных сетей", – заявил Мадуро на встрече с иностранными СМИ, транслирующейся в интернете.

Он не уточнил, о чем конкретно идет речь, однако отметил, что Венесуэла имеет право защищать свой суверенитет, а социальные сети сейчас имеют огромное, даже решающее значение. Он также обвинил владельцев Facebook и Instagram в ограничении сообщений провластных кандидатов во время выборов губернаторов в Венесуэле и потребовал провести встречу с представителями этих социальных сетей.