МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Представитель британской Партии независимости (UKIP) Найджел Сассмен в открытом письме, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, призвал премьер-министра Терезу Мэй к укреплению связей с РФ и отмене антироссийских санкций в качестве составной части новой внешней политики Британии после выхода из Евросоюза.

"После Brexit и выхода из ЕС нам будет нужно определить собственную позицию по вопросам санкций. У нас будет возможность приостановить или снять их и начать новый диалог с русскими, возможно даже, заключить выгодную торговую сделку", — говорится в письме.

Политик также заявил о необходимости отмены западных санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине.

"Россия выполнила касающиеся ее условия минских соглашений, и ответственность за любые промедления здесь полностью лежит на Украине. Настало время, чтобы международное сообщество выполнило свои обещания и сняло санкции против России", — отметил Сассмен.

Автор письма также выразил озабоченность "все более тревожной тенденцией демонизировать Россию, что без сомнения является частью хорошо организованного плана".