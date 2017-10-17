Миротворческая операция в Донбассе неприемлема, заявил Лукашевич

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Полноценная миротворческая операция в Донбассе неприемлема с точки зрения минских соглашений, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Но это не миротворцы. Это миссия по обеспечению безопасности, защиты наблюдателей ОБСЕ. Украинская сторона вместе с целым рядом государств-участников западного лагеря ведут речь о полноценной миротворческой операции, что, конечно, совершенно неприемлемо с точки зрения минских соглашений и с точки зрения функционирования самой спецмониторинговой миссии ОБСЕ и мандата, которой был выписан государствами –участниками", — сказал он в эфире канала " Россия- 24 ".

"Про границу (размещение миротворческой миссии на границе Украины с РФ — прим. ред.) вообще разговора нет. Мы ведем разговор о том, что главные события, главные угрозы существуют вдоль всей линии соприкосновения (в Донбассе – прим. ред.). Согласны были с дополнительными предложениями о том, что если потребуется подключение ооновских специалистов, то можно будет делать это по обе стороны линии соприкосновения. Но это все теоретизирование и пока практической работы в Нью-Йорке ни по одной инициативе не ведется. В Вене, естественно, взята большая пауза, вся развязка должна произойти в СБ ООН, который единственный уполномочен принимать решения по направлению тех или иных миссий – миротворческих и защитных", — добавил Лукашевич.