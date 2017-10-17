Мадуро назвал выборы в Венесуэле посланием Трампу

МЕХИКО, 17 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что итоги губернаторских выборов стали посланием для главы США Дональда Трампа.
При этом глава государства подчеркнул, что электоральный процесс, несмотря на свою сложность, имел "исключительно важное значение" для всей страны. При этом Мадуро упомянул об имевших место попытках некоторых "ретроградных и империалистические сил" вмешаться в прошедшие выборы.
По последним официальным данным избирательных властей Венесуэлы, в ходе состоявшихся в воскресенье выборов губернаторов проправительственная Единая социалистическая партия выиграла выборы губернаторов в 17 штатах страны, оппозиция — в пяти штатах. Еще в одном штате — Боливаре — результаты до сих пор не объявлены.
На встрече Мадуро с прессой присутствуют избранные губернаторы, причем нет ни одного из тех пяти штатов, где победила оппозиция. Мадуро уже назвал победившего в штате Сулия оппозиционера Хуана Пабло Гуанипу фашистом, а Лейди Гомес, занявшую пост главы штата Тачира, обвинил в связях с незаконными вооруженными формированиями.