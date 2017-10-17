Мадуро назвал выборы в Венесуэле посланием Трампу

МЕХИКО, 17 окт — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что итоги губернаторских выборов стали посланием для главы США Дональда Трампа.

"Венесуэла отправила жестокое послание Трампу, а также национальным и международным правым силам", — заявил Мадуро на встрече с иностранными СМИ, транслирующейся в интернете.

При этом глава государства подчеркнул, что электоральный процесс, несмотря на свою сложность, имел "исключительно важное значение" для всей страны. При этом Мадуро упомянул об имевших место попытках некоторых "ретроградных и империалистические сил" вмешаться в прошедшие выборы.

По последним официальным данным избирательных властей Венесуэлы, в ходе состоявшихся в воскресенье выборов губернаторов проправительственная Единая социалистическая партия выиграла выборы губернаторов в 17 штатах страны, оппозиция — в пяти штатах. Еще в одном штате — Боливаре — результаты до сих пор не объявлены.

Оппозиция Венесуэлы уже заявила, что не признает итогов губернаторских выборов в их нынешнем виде и продолжает свой пересчет голосов, а также требует полного пересчета голосов по итогам выборов и отказывается до этого момента от переговоров с властями.

На встрече Мадуро с прессой присутствуют избранные губернаторы, причем нет ни одного из тех пяти штатов, где победила оппозиция. Мадуро уже назвал победившего в штате Сулия оппозиционера Хуана Пабло Гуанипу фашистом, а Лейди Гомес, занявшую пост главы штата Тачира, обвинил в связях с незаконными вооруженными формированиями.