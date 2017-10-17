В Нидерландах открыли мост, напечатанный на 3D-принтере

Первый напечатанный на 3D-принтере мост для велосипедистов открыли в городе Гемерт на юге Нидерландов

Первый напечатанный на 3D-принтере мост для велосипедистов открыли в городе Гемерт на юге Нидерландов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Первый напечатанный на 3D-принтере мост для велосипедистов открыли в городе Гемерт на юге Нидерландов, сообщили в нидерландской компании BAM Infra.

"Сегодня открыт первый в мире велосипедный мост, напечатанный из бетона", — говорится в заявлении на сайте компании.

Как отмечает местная телерадиокомпания NOS, сооружение длиной в 8 метров изготовили в лаборатории Технического университета Эйндховена за три месяца. При этом, конструкция из 800 слоев бетона способна выдержать вес 40 грузовиков.

В ближайшем будущем лаборатория университета планирует начать печатать из бетона жилые дома и другие конструкции.