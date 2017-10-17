Киевский хирург отказался делать пациентке липосакцию из-за Донбасса

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Врач киевской клиники Дмитрий Козлов отказался делать пациентке из Донецка операцию по липосакции "по политическим соображениям". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

© аккаунт Дмитрия Козлова в Facebook Скриншот поста со страницы Дмитрия Козлова в Facebook © аккаунт Дмитрия Козлова в Facebook Скриншот поста со страницы Дмитрия Козлова в Facebook

По словам врача, приехавшая на операцию пятидесятилетняя женщина "прямо на операционном столе, не дожидаясь анестезии" неодобрительно высказалась об Украине. Это вызвало у хирурга негодование.

"Все подготовительные манипуляции перед операцией были мгновенно прекращены, пациентке возвращены денежные средства в полном объеме и она убыла в родные пенаты", — написал Козлов. Он добавил, что не считает произошедшее нарушением клятвы Гиппократа, так как липосакция не является жизненно необходимой операцией.

Позднее он удалил запись в Facebook, однако ее скриншоты сохранились. Как пишет издание Dialog.ua, ранее Козлов добровольцем воевал в Донбассе.