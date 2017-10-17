Президент Ирака призвал к диалогу между Багдадом и Курдистаном

КАИР, 17 окт — РИА Новости. Президент Ирака Фуад Маасу призвал центральное правительство Ирака и руководство автономного района Иракский Курдистан незамедлительно возобновить диалог.

"Всем необходимо соблюдать сдержанность, чтобы возобновить диалог", — заявил иракский президент в телеобращении, которое транслировал телеканал Sky News Arabia.

По его словам, такой диалог должен проходить с уважением конституции и других существующих законов. "В сложившейся ситуации, когда звучат различные призывы, мы, с нашей стороны, призываем соблюдать конституцию как основу для любых дальнейших действий", — сказал президент.

По словам Маасума, руководство Ирака пыталось достичь компромисса, но усилия не увенчались успехом из-за одностороннего решения Курдистана провести референдум о независимости.

Комментируя ситуацию вокруг иракского города Киркук, он отметил, что нахождение там курдских формирований пешмерга было законным, однако после референдума возникли разногласия. "Необходимо не допустить нарушений в Киркуке и добиться возвращения его жителей в свои дома", — добавил иракский президент.

В понедельник иракские силовики, не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований пешмерга, восстановили контроль над городом Киркук, находившимся последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии. В городе введен комендантский час.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.