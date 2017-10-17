СМИ: митингующие устроили потасовку при выходе из Рады депутата Барны

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости. Участники акции возле Верховной рады Украины устроили потасовку при выходе депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барны из здания парламента, передает во вторник агентство УНИАН.
"Некоторые участники акции начали бросать в Барну различными предметами и толкать. Некоторые из митингующих возмущались, что депутат покидает здание парламента", — говорится в сообщении.
По данным агентства, мимо проходил Саакашвили со своими охранниками, он начал защищать депутата от митингующих. После толкотни в инцидент вмешались работники полиции, которые вывели Барну из толпы.
Протестующие у Рады требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Некоторые участники митинга заявили о намерении "оставаться сколько угодно, даже ночью". Депутат от фракции "Блока Петра Порошенко", один из организаторов митинга Сергей Лещенко сообщил, что правоохранители блокируют демонстрантов, которые пытаются доставить палатки к Верховной раде. Позже между активистами и силовиками произошла стычка.