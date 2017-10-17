Додон заявил, что не признает кандидата на пост минобороны от премьера

КИШИНЕВ, 17 окт – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не подпишет декрет о назначении и не признает Евгения Стурзу министром обороны республики, которого предложил премьер Павел Филип.

Ранее Филип предложил на пост министра обороны кандидатуру Стурзы. Однако Додон дважды отказал в его утверждении. Члены правительства Молдавии решили обратиться в КС за пояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра, предложенного кабмином. Во вторник КС постановил, что "отказ президента исполнять конституционные обязательства представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности" и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьером. По каждому случаю КС выносит решение отдельно.

"Конституционный суд может интерпретировать конституцию, но не может устанавливать новые конституционные нормы. То, что было сегодня, — установка новых конституционных норм. Кроме как узурпацией власти такие действия никак назвать нельзя", — заявил Додон на брифинге во вторник.

Президент подчеркнул, что, исходя из сегодняшнего решения КС, перед ним поставлен выбор – либо он сдается и подписывает декрет, но это означает его согласие с мнением парламентского большинства и правительства, либо настаивает на своем и отказывается.

"Не сдамся и не подпишу ни один декрет, с которым не согласен. Пусть его подписывают спикер парламента Андриан Канду или Филип и берут на себя ответственность. Не подпишу декрет о назначении господина Евгения Стурзы. Скорее всего, его подпишет Андриан Канду, исходя из сегодняшнего решения Конституционного суда. В этом случае не признаю Евгения Стурзу министром и не включу его в состав Высшего совета безопасности", — сказал Додон, добавив, что как главнокомандующий не признает такого министра обороны.

Он считает, что парламентское большинство боится идти на импичмент президента. Додон вновь заявил о необходимости перехода к президентской форме правления.