Глава Курдистана рассказал о причинах захвата Киркука

КАИР, 17 окт — РИА Новости. События в Киркуке, приведшие к восстановлению контроля иракского правительства над провинцией, стали результатом "одностороннего решения руководителей известной политической силы", об этом, как передает телеканал NRT, во вторник заявил глава курдской автономии Масуд Барзани.
В понедельник иракские силовики, не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований пешмерга, восстановили контроль над городом Киркук, находившимся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.
"Произошедшее в Киркуке было односторонним решением руководителей, принадлежащих к известной политической силе", — приводит телеканал слова из заявления лидера курдов.
"Курдский народ достигнет поставленных целей. Нам необходимо объединить наши ряды", — цитирует заявление Барзани СМИ.
Конфликт Багдада и автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.