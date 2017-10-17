Глава Курдистана рассказал о причинах захвата Киркука

КАИР, 17 окт — РИА Новости. События в Киркуке, приведшие к восстановлению контроля иракского правительства над провинцией, стали результатом "одностороннего решения руководителей известной политической силы", об этом, как передает телеканал NRT, во вторник заявил глава курдской автономии Масуд Барзани.

Заявление Барзани стало первой реакцией руководства Иракского Курдистана на события в Киркуке.

В понедельник иракские силовики, не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований пешмерга, восстановили контроль над городом Киркук, находившимся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.

"Произошедшее в Киркуке было односторонним решением руководителей, принадлежащих к известной политической силе", — приводит телеканал слова из заявления лидера курдов.

Барзани в своей речи также пообещал жителям региона "сохранить его достижения".

"Курдский народ достигнет поставленных целей. Нам необходимо объединить наши ряды", — цитирует заявление Барзани СМИ.

Конфликт Багдада и автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.