В коалиции США не стали комментировать, под чьим контролем находится Киркук

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. В коалиции во главе США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* (ИГ*) не комментируют, под чьим контролем находится город Киркук в Ираке.

"Пусть об этом вам скажет правительство Ирака. Мы находимся здесь (в Ираке), чтобы сражаться с ИГ*, и мы не находимся среди (подразделений) и не взаимодействуем с ними в Киркуке и вокруг него", — сказал официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон на брифинге, отвечая на вопрос о том, кто в итоге установил контроль над городом.

Диллон напомнил, что коалиция не занимает чью-либо сторону в противостоянии Иракского Курдистана и властей Ирака.

Он также добавил, что коалиции неизвестно о задержании нескольких членов курдских вооруженных формирований армией Ирака, как и об убийстве 200 курдов в ходе столкновений в понедельник, о чем ранее сообщали некоторые СМИ.

В понедельник иракские силовики, не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований пешмерга, восстановили контроль над городом Киркук, находившимся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.

Конфликт Багдада и автономии обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком.

*Запрещенная в России террористическая организация